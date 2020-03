Octavian Bellu şi Mariana Bitang, printre persoanele propuse pentru funcţia de preşedinte al FR Gimnastică

"Ne bucură faptul că structurile afiliate Federaţiei au dat curs solicitării noastre de a ne transmite nominalizări pentru funcţia de Preşedinte FRG. Gimnastica românească, fie că vorbim de cea artistică sau de cea aerobică, are nevoie de continuitate la nivel managerial. Anul 2020 stă sub semnul Jocurilor Olimpice de la Tokio, însă finalul anului marchează, totodată, startul unui nou ciclu olimpic. Aşadar este deja momentul să privim către viitor şi să luăm deciziile care se impun pentru iniţierea unui proces de redresare, în baza unui plan strategic bine conturat, pe obiective şi tactici de acţiune. Candidaţii propuşi sunt oameni cu o bogată experienţă sportivă la nivel înalt şi avem încredere că printre ei se află şi persoana de care gimnastica românească are nevoie", a declarat Mihai Pârvulescu, de la Departamentul Comunicare al FRG.

La începutul lunii decembrie 2019, Andreea Răducan a demisionat de la preşedinţia FRG, din cauza neînţelegerilor cu membrii Comitetului Executiv.

Sursa : news.ro