BREAKING NEWS! Cristiano Ronaldo este noul jucător al lui Juventus Torino! Mesaj emoționant al madrilenilor: ”Realul va fi mereu casa ta!”

UPDATE: Juventus Torino a anunțat achiziția lui Cristiano Ronaldo pentru următoarele 4 sezoane!

După anunțul Realului, a venit și confirmarea oficială din Italia. Juventus anunță că l-a achiziționat pe Ronaldo pentru suma de 100 de milioane de Euro pe care o vor achita în doi ani. Ronaldo va juca la Torino până pe 30 iunie 2022!

Cristiano Ronaldo este noul jucător al lui Juventus Torino! Anunțul oficial a venit în această seară chiar din partea campioanei Europei! Real Madrid a postat un mesaj emoționant de adio, în care îi mulțumește lui Cristiano pentru cei 9 ani de istorie petrecuți pe ”Bernabeu”.

”Real Madrid anunță că, în acord cu voința și cererea exprimată Cristiano Ronaldo, a fost de acord cu transferul său la Juventus FC

Astăzi, Real Madrid dorește să-și exprime recunoștința față de un jucător care s-a dovedit a fi cel mai bun din lume și care a marcat una dintre cele mai strălucitoare epoci din istoria clubului nostru și a fotbalului mondial.

Dincolo de titlurile și trofeele obținute în acești 9 ani, Cristiano Ronaldo a fost un exemplu de dedicare, muncă, responsabilitate și talent.

El a devenit de asemenea cel mai bun golgheter din istoria lui Real, cu 451 de goluri în 438 de meciuri. În total, a cucerit 16 trofee, incluzând 4 Ligi ale Campionilor, trei dintre ele la rând. În tricoul lui Real, a câştigat în plan individual 2 Baloane de Aur şi trei Ghete de Aur, pe lângă o serie de alte premii. Pentru Real Madrid, Ronaldo va fi mereu un mare simbol şi un reper pentru generaţiile următoare. Real Madrid va fi mereu casa ta" au scris madrilenii pe site-ul oficial

UPDATE: La scurt timp după comunicatul Realului a venit și o scrisoare de despărțire scrisă de Ronaldo!

Presa italiană și cea spaniolă scriu că Juventus ar fi plătit 100 milioane de Euro pentru Cristiano Ronaldo, cel care va primi un salariu anual de 30 de milioane.

Ronaldo a marcat peste 50 de goluri în fiecare din cele 8 sezoane în care a jucat pe ”Santiago Bernabeu”.

🇵🇹 @Cristiano Ronaldo for @RealMadrid:



📅 2017/18: 50 ⚽

📅 2016/17: 56 ⚽

📅 2015/16: 57 ⚽

📅 2014/15: 66 ⚽

📅 2013/14: 62 ⚽

📅 2012/13: 59 ⚽

📅 2011/12: 69 ⚽

📅 2010/11: 56 ⚽



😳 50+ goals in each of the last 8 seasons. 🔥 pic.twitter.com/FNsxsOYPdR