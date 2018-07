EMOȚIONANT! Scrisoarea de adio a lui Cristiano Ronaldo pentru fanii Realului: ”Plec de la Madrid, dar vreau să știți un lucru....”

Cristiano Ronaldo este, începând de azi, 10 iulie 2018, noul jucător al ”Bătrânei Doamne” Juventus Torino. După 9 ani de neuitat, lusitanul părăsește cel mai mare club din istoria fotbalului, Real Madrid!

Cristiano Ronaldo nu și-a uitat fanii, foștii colegi și chiar adversarii, cărora le-a transmis un mesaj emoționat prin intermediul unei scrisori de despărțire.

”Acești ani petrecuți la Real Madrid și în acest oraș minunat, Madrid, au fost probabil cei mai fericiți din viața mea. Am numai sentimente de recunoștință pentru acest club enorm și pentru acest oraș. Mulțumesc tuturor pentru dragostea și afecțiunea pe care mi le-au dăruit.

Cu toate acestea, cred că a sosit momentul să deschid o nouă etapă în viața mea și de aceea i-am cerut acceptul clubului pentru transfer. Am simțit că e momentul și le cer tuturor, și în special fanilor, să mă înțelegeți.

Cristiano Ronaldo reveals why he left Real Madrid for Juventus and apologises to fans in emotional open letter https://t.co/LFr7oeyd9x pic.twitter.com/5Pbdt6gfpv — Independent Sport (@IndoSport) July 10, 2018

Au fost 9 ani minunați la Madrid. Au fost 9 ani unici. Am trăit momente extraordinare, pline de considerație, dar și grele pentru că Real Madrid este un club cu greutate. Știu foarte bine că nu voi uita niciodată faptul că m-am bucurat de un fotbal unic la Madrid!

Am avut colegi minunați la Madrid, care mi-au arătat respect, căldură și alături de care am câștigat 3 titluri la rând de Liga Campionilor și 4 în ultimii 5 ani. Alături de colegii mei, la nivel individual, am câștigat 4 Baloane de Aur și 3 Ghete de Aur. Toate s-au petrecut la acest club excepțional.

Real Madrid mi-a cucerit inima și familia, și de aceea mai mult ca niciodată vreau să vă mulțumesc tuturor: clubului, președintelui, directorilor, colegilor mei, tuturor tehnicienilor, doctorilor și tuturor celor care fac ca acest club să funcționeze în cel mai mic detaliu.

Vreau să mulțumesc fanilor și, nu în ultimul rând, să mulțumesc fotbalului spaniol. În acești 9 ani am avut ocazia să joc contra unor jucători uriași. Respectul și recunoașterea mea pentru toți.

M-am gândit mult înainte să iau această decizie, însă cred că e nevoie de o nouă etapă în cariera mea. Plec, dar vreau să știți un lucru: tricoul, emblema și acest club vor rămâne mereu în interiorul meu, oriunde aș juca.

Mulțumesc tuturor și, așa cum am zis în urmă cu 9 ani în fața tuturor: HALA MADRID!” , a scris Ronaldo.