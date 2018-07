OFICIAL: CSM București are un nou antrenor! Acesta are ca obiectiv readucerea Ligii Campionilor în România

Campioana en-titre a României și campioana Europei la handbal feminin din urmă cu două sezoane, CSM București, a anunțat numele antrenorului alături de care va ataca sezonul viitor. Alesul este Magnus Karl Johansson, cel care va pregăti echipa în următoarele două sezoane și are obiectiv câștigarea Ligii Campionilor!

Născut pe 15 decembrie 1969 la Goteborg (Suedia), Johansson vine în România după doi ani petrecuți în Norvegia, la Molde HK. Cu o experiență de 25 de ani pe bancă, noul antrenor al Tigroaicelor este multiplu campion al Suediei atât în Liga Feminină, cu echipa IK Savehof, cât și în cea masculină, cu Redbergslids IK. Cu ambele formații a evoluat și în Liga Campionilor. Totodată, Johansson a fost secundul naționalei Suediei în perioada 2008-2011, timp în care Per Johansson a fost principal, câștigând medalia de argint la Campionatul European din 2010.

”Sunt bucuros pentru încrederea pe care conducerea clubului CSM București o are în mine. Sunt de asemenea bucuros pentru faptul că am ocazia să fac parte din staff-ul tehnic al unei echipe atât de importante din handbalul european. Abia aștept să începem meciurile în fața suporterilor români. O să dau tot ce am mai bun pentru a obține cele mai bune performanțe cu CSM București!", a spus Magnus Karl Johansson după instalare

Johansson o înlocuiește pe daneza Helle Thomsen, care a părăsit echipa în martie. La ultimul Final Four, la Budapesta, CSM Bucureşti a fost condusă de suedezul Per Johansson, iar echipa s-a clasat pe locul 3, la fel ca în urmă cu un sezon. În cărți au fost și alte nume grele, precum cele ale lui Martin Ambros sau Tone Tiselj.

În noul sezon de Liga Campionilor, CSM București a fost repartizată în Grupa D, alături de Vipers Kristiansand (Norvegia) şi Ferencvaros (Ungaria), iar ultima componentă va fi stabilită în urma disputării turneului preliminar.