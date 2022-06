(P) Simona Halep, văzută cu șansa a cincea la câștigarea trofeului de la Wimbledon

Cum turneul din 2020 a fost anulat, iar la cel din 2021 nu a putut participa din cauza unei accidentări, Simona va trăi cu siguranță clipe emoționante în momentul în care va păși din nou pe iarba de la Wimbledon.

Dornică de un rezultat mare, Simona s-a înscris atât la simplu cât și la dublu în turneul de la Birmingham, o premieră ce are la bază intenția sportivei noastre de a se acomoda cât mai bine cu această suprafață. În plus, jucătoarea din Constanța este pe lista cu participante și la turneul de la Bad Homburg, ce are loc în săptămâna premergătoare turneului de la Wimbledon.

Ambiția Simonei Halep de a obține un rezultat mare este clară, iar specialiștii cred că sportiva noastră este una dintre favorite. Astfel, privind cotele la pariuri sportive putem observa că bookmakerii îi acordă șansa a cincea să se impună la Wimbledon 2022. Simona are cota 13.00 și este întrecută doar de lidera clasamentului WTA, Iga Swiatek (cota 2.50) și de Naomi Osaka (cota 10.00), Cori Gauff (cota 12.00) și Emma Răducanu (cota 12.00).

Wimbledon, turneul la care Simona Halep are cel mai bun procentaj al victoriilor

Dintre toate cele patru turnee de Grand Slam, Wimbledon este turneul la care Simona Halep are cel mai bun procentaj al victoriilor. Mai exact, acesta este de 75%, cu 24 de succese și 8 înfrângeri.

Desigur, titlul câștigat în 2019 contribuie decisiv în acest procentaj bun. Pe lângă acest rezultat, Simona mai are o semifinală în 2014, pierdută contra lui Eugenie Bouchard, dar și două eliminări în sferturile de finală, în 2016 și 2017. În 2012 și 2015 a pierdut în primul tur, în 2011 și 2012 în cel secund, iar în 2018 a părăsit competiția în turul 3.

Ca o comparație, Simona are un procentaj al victoriilor de 72% la Australian Open (31 de victorii și 12 înfrângeri), 74% la Roland Garros (32 de victorii și 11 înfrângeri) și 65% la US Open (20 de victorii și 11 înfrângeri).

În total, Simona are 107 victorii pe tabloul principal la turneele de Grand Slam și 42 de înfrângeri, procentajul fiind de 72%.

Simona se poate duela din nou cu Serena Williams

Nu doar revenirea Simonei Halep este așteptată cu mare interes la Wimbledon, ci și cea a Serenei Williams. Americanca a anunțat recent că va participa la ediția din 2022 și se va întoarce așadar în circuit după o pauză de un an.

Ultimul meci disputat de Serena a fost tocmai la Wimbledon, dar atunci s-a retras încă din primul tur. Ulterior a avut mai multe tentative de a reveni în circuit, dar de fiecare dată a amânat.

Americanca ajunsă la 40 de ani are însă amintiri plăcute de la Wimbledon, turneu pe care l-a câștigat de șapte ori în carieră. Ultima dată s-a întâmplat în 2016, când a trecut în ultimul act de nemțoaica Angelique Kerber.

De atunci a mai disputat două finale, în 2018 și 2019. Aceasta din urmă este cu siguranță ținută minte de români, din moment ce Simona Halep a fost cea care a învins-o pe Serena la capătul unui meci minunat, în care sportiva noastră i-a predat o adevărată lecție de tenis.

În total, Serena Williams a câștigat 98 de meciuri pe tabloul principal de la Wimbledon și a suferit 13 înfrângeri. Are un procentaj al victoriilor de 88%, la fel precum cel de la Australian Open și US Open.

Sezonul pe zgură a fost nefast pentru Simona

Simona a început sezonul pe zgură cu mari așteptări, în condițiile în care nu a mai avut probleme medicale și l-a cooptat în staff pe Patrick Mouratoglou, dar rezultatele nu au fost la nivelul cu care ne-a obișnuit în trecut.

La Madrid, Simona a arătat cel mai bine, dar s-a oprit în sferturile de finală, fiind învinsă de Ons Jabeur cu 6-3, 6-2. În acest turneu a reușit să învingă două jucătoare bune din circuit precum Paula Badosa și Cori Gauff.

Apoi, la Roma a urmat o dezamăgire, sportiva noastră pierzând în două seturi în turul 2 contra lui Danielle Rose-Collins, scor 7-6 (1), 6-3. Nici turneul de la Roland Garros nu a fost pe măsura așteptărilor, în condițiile în care a urmat o nouă eliminare în turul secund. De această dată chinezoaica Qinwen Zheng, mai puțin cunoscută în circuit, a fost cea care a eliminat-o.

Totuși, la o zi după eliminarea de la Roland Garros, Simona a revenit pe teren și a anunțat că este încă motivată să joace la cel mai înalt nivel, iar următorul său obiectiv este turneul de la Wimbledon.

Concurenţii de la Insula Iubirii, decizie radicală înainte de încheierea testului ▶ Vezi noul episod în AntenaPLAY