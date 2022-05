Ce a transmis Simona Halep după eșecul de la Roland Garros 2022. Mesajul la rece al sportivei: „Nu sunt o persoană dramatică”

Simona Halep a publicat un mesaj pe rețelele sociale, prin care a declarat că deși a avut un atac de panică și nu s-a calificat în turul 3 de Roland Garros 2022, este hotărâtă să muncească în continuare și să meargă mai departe. Sportiva a amintit de înfrângerea de la Doha, care a demoralizat-o extrem de mult, determinând-o să se gândească la retragerea din tenis, însă de data aceasta nu poate fi vorba despre astfel de gânduri

Spotiva a mărturisit că e mândră de ea pentru toată munca depusă alături de antrenourul său, Patrick Mouratoglou.

Simona Halep s-a adresat „celor cărora le pasă”.

Mesajul SImonei Halep, după înfrângerea de la Roland Garros 2022

„Scriu aceste cuvinte pentru că simt nevoia să le împărtășesc cu cei cărora le pasă. Ca de fiecare dată, simt un sprijin atât de mare din partea fanilor mei și aș vrea să vă mulțumesc tuturor!

Sunteți grozavi! Mă susțineți necondiționat, iar asta înseamnă foarte mult!

În general, nu sunt o persoană dramatică și sper să nu par așa scriind aceste cuvinte acum.

Ultimele 18 luni au fost foarte grele, atât din punct de vedere emoțional, cât și fizic.

După ce am pierdut la Doha, mesajul meu către cei foarte apropiați a fost că nu mai pot face asta, că am terminat cu tenisul. Dar, cumva, mi-am recăpătat focul și am început să simt din nou dragostea pentru tenis și am decis să muncesc din greu și să fac schimbări semnificative. Sunt foarte mândră de mine pentru tot ceea ce am făcut în ultima vreme. Am putut face acest lucru doar cu ajutorul lui Patrick și vreau să-i mulțumesc că a fost alături de mine.

Rezultatele sunt grele, desigur, pentru că așteptările sunt mari. Sunt o câștigătoare de Grand Slam, sunt o fostă numărul 1 și se așteaptă de la mine să câștig. Dar nimic nu ar trebui să fie luat de la sine înțeles. Pentru a putea atinge din nou cel mai înalt munte din tenis, am nevoie de timp și de multă muncă grea. Nu este felul meu să renunț, așa că mâine este o nouă zi și voi fi gata să o iau de la capăt!

Apropo, acum știu cum este să ai un atac de panică; nu este ușor de gestionat, dar am trecut peste asta acum și zâmbesc deja!”, a scris Simona Halep, pe Instagram, la câteva ore după ce a a fost învinsă de chinezoaica Qinwen Zheng, cu 2-6, 6-2, 6-1 la Paris, în turul 2 de la Roland Garros.

Ce i-a spus Patrick Mouratoglou Simonei Halep, imediat după ce juătoarea de tenis a fost eliminată de la Roland Garros 2022

Sportiva a vorbit imediat după meci cu antrenorul său, Patrick Mouratoglou. Antrenorul a sfătuit-o pe jucătoarea de tenis să se calmeze și să se gândească la meciurile viitoare.

„Am vorbit cu Patrick și mi-a zis să mă gândesc unde vreau să joc de săptămâna viitoare, suntem cu mintea la meciuri și o să revenim. Mi-a zis să mă calmez și că e totul ok, nu e nicio tragedie că am pierdut un meci. Îl doare pentru că s-a întâmplat chiar la Roland Garros, dar nu e nicio problemă, mergem înainte.", a spus Simona Halep la conferința de după meci.

Simona Halep a câștigat turneul de Grand Slam Roland Garros din 2018. În 2021, sportiva nu a participat la Roland Garros, din cauza unei accidentări.

