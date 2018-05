Performanță de excepție pentru Mihaela Buzărnescu la Roland Garros. Revelația tenisului românesc, în turul III! Adversară de 5 stele în 16-imi

Mihaela Buzărnescu nu a avut niciun fel de probleme cu jucătoarea pe care o învinsese la ultimele două meciuri directe. Cu câte trei break-uri în fiecare set, Buzărnescu a rezolvat rapid un meci în care a pornit cu prima șansă. Puțin peste o oră a durat meciul româncei de azi.

First result of the day as @MickyBuzarnescu makes it to her 1st ever Slam R3 as she defeats Rebecca Peterson 6-1, 6-2!#RG18 pic.twitter.com/cPbgF1lguT