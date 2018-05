Roland Garros 2018. Super-victorie pentru Mihaela Buzărnescu, prima la un Grand Slam. Alexandra Dulgheru ajunge și ea în turul secund

Roland Garros 2018. În turul secund, Mihael Buzărnescu o va înfrunta pe Rebecca Peterson (94 WTA), pe care o conduce cu 2-0 la meciurile directe.

Congratulations to @MickyBuzarnescu on defeating Vania king 6-3, 6-3! This is her 1st Slam victory!!!#RG18 pic.twitter.com/KE8nIrloO1