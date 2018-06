Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018! Portugalia - Spania, meci de 6 stele în Grupa B! Cristiano Ronaldo, cel mai bun dintre cei buni!

Portugalia - Spania 3-3, meciul Cupei Mondiale! Duelul de la Soci a început abrupt, cu un penalty obținut și transformat de Ronaldo în minutul 4. Avantajul Portugaliei a durat 20 de minute, până când ”bad-boy-ul” Diego Costa s-a luptat cu întreaga apărare adversă și l-a mitraliat pe Rui Patricio cu un șut-bombă. La cabine avea să se intre cu 2-1 pentru lusitani, după o gafă stil ”Karius” a lui De Gea. Autorul golului, cine altul decât Ronaldo.

Repriza secundă a adus o răsturnare de tabelă în doar trei minute. Diego Costa și Nacho, cu un super-gol, au dus scorul la 3-2. Meciul nu putea însă să se termine cu o învingătoare. Pique comite un fault ca un penalty, în preajma careului, iar ”Balonul de Aur” Ronaldo își definitivează seara perfectă cu un gol fabulos.

Seriously... From the face expression to preparation & to the goal by #Cristiano, he is simply amazing! #POR #PORESP #WorldCup pic.twitter.com/M8aEYVAibR