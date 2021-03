Prima reacție a lui Ilie Năstase, după ce soția lui a depus actele de divorț. Ioana Năstase: „Nu pot trăi în haos”

„Am decis să divorțez, iar Ilie mi-a împărtășit și el dorința lui, numai că el nu a vrut la notar, așa cum mi-am dorit, ci la tribunal, din păcate. În cele două luni de când i-am dat ultimatum, nu s-au schimbat prea multe. Eu sunt un om liniștit, nu pot trăi în haos, în violență. Vom vedea ce se va întâmpla pe mai departe", a declarat Ioana Năstase pentru sursa citată anterior.

În luna ianuarie Ioana Năstase a sunat la 112, anunțând că soțul ei a agresat-o. Imediat după incident, bruneta în vârstă de 43 de ani nu a fost sigură dacă vrea sau nu să divorțeze, dar în cele din urmă a decis să se despartă de Ilie Năstase, însă ea și-ar fi dorit pe cale amiabilă la notar.

Ioana Năstase a chemat poliția, spunând că a fost agresată de Ilie Năstase

"Am ajuns acasă şi... am rămas şocată. O ploaie de palme! Folosesc aceşti termeni ca să păstrez cât de cât decenţa. Nu mi s-a întâmplat aşa ceva în viaţa mea. Pentru că nu ştiam dacă mai ies vie, am chemat poliţia", spunea Ioana, în luna ianuarie.