Cupa Mondială U17 2026 se joacă în Qatar, între 19 noiembrie și 13 decembrie. Vezi programul meciurilor, când joacă România și cum urmărești LIVE în AntenaPLAY.

Program complet meciuri Cupa Mondială U17 2026. Când se joacă partidele și cum poți urmări toate meciurile LIVE în AntenaPLAY | https://www.facebook.com/NationalaRomanieiOfficial

Cupa Mondială U17 din Qatar a început pe 19 noiembrie și promite spectacol pentru iubitorii fotbalului, cu 48 de echipe naționale, 12 grupe și 104 meciuri programate până pe 13 decembrie.

Program complet meciuri Cupa Mondială U17 2026

România participă pentru prima dată în istorie la turneul final, iar suporterii pot urmări în direct toate partidele tricolorilor, dar și o selecție de dueluri importante, exclusiv în AntenaPLAY.

Competiția se desfășoară în Qatar, iar faza grupelor este programată în perioada 19-27 noiembrie. Ulterior, turneul continuă cu fazele eliminatorii, până la finala din 13 decembrie. Printre naționalele participante se numără Brazilia, Argentina, Franța, Spania, Italia, Mexic, Japonia și România, care va avea ocazia să își măsoare forțele cu adversari de calibru internațional.

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Programul meciurilor de vineri, 20 noiembrie

A doua zi a competiției aduce opt partide interesante, în care mai multe echipe își continuă lupta pentru calificarea în faza următoare:

Mali – Noua Zeelandă

Italia – Jamaica

Cuba – Tadjikistan

Senegal – Croația

Belgia – Vietnam

Spania – China

Fiji – Maroc

Coasta de Fildeș – Uzbekistan

Programul complet al partidelor, cu orele de start și rezultatele actualizate, poate fi consultat pe site-ul oficial FIFA.

Când joacă România la Cupa Mondială U17

Naționala pregătită de Mircea Diaconescu face parte din Grupa K, alături de Mexic, Venezuela și Camerun. Tricolorii vor debuta sâmbătă, 21 noiembrie, în confruntarea cu Mexic, programată de la ora 17:30.

Programul României în faza grupelor:

21 noiembrie, ora 17:30: România – Mexic

24 noiembrie, ora 14:30: România – Venezuela

27 noiembrie, ora 18:00: România – Camerun

Toate cele trei partide vor fi transmise LIVE în AntenaPLAY.

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Cum poți urmări Cupa Mondială U17 LIVE în AntenaPLAY

Fanii fotbalului pot urmări meciurile selectate ale competiției și toate confruntările României în direct, online, în AntenaPLAY, dar și pe Antena 1.

Cupa Mondială U17 din Qatar poate fi urmărită până pe 13 decembrie, iar suporterii au ocazia să descopere viitoarele staruri ale fotbalului mondial și să susțină generația care reprezintă România pentru prima dată la acest turneu.