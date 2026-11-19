Marina Luca, câștigătoarea Chefi la cuțite, a făcut confesiuni emoționante despre perioada complicată prin care trece. Tânăra a mărturisit că de mai bine de un an trece printr-un episod de burnout, al cincilea din ultimii opt ani.

Câștigătoarea Chefi la cuțite, sezonul 17, a vorbit despre perioada grea prin care trece. Marina Luca a explicat faptul că este în burnout de mai bine de un an, însă ultimele trei luni au fost cele mai grele.

Cu toate că poate din exterior pare că este bine, tânăra spune că ajunsese să nu o mai bucure nimic din ce o făcea fericită în trecut.

Marina Luca, câștigătoarea Chefi la cuțite, vorbește despre perioada grea prin care trece

Marina Luca a mărturisit că au fost zile în care i se părea greu să facă lucrurile simple și că ajunsese să se simtă obosită chiar și după somn și slăbită.

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Tânăra spune că în interior situația era mai gravă și că nimic din ce o făcea în trecut fericită nu îi mai aduce bucurie.

Ce a decis să facă pentru a trece peste acest episod

Marina Luca a explicat faptul că a simțit nevoia de o pauză, așa că a decis să acorde mai multă atenție alimentației, somnului și sportului pentru următoarele trei luni.

Câștigătoarea Chefi la cuțite a mărturisit că mereu i s-a întâmplat să plătească cu sănătatea după un succes profesional și că acum vrea să le aibă pe ambele.

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