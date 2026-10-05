Răzvan Lucescu, în doliu. Nașul său de botez a murit la 89 de ani. A fost o legendă a fotbalului românesc

Răzvan Lucescu este în doliu după moartea nașului său de botez. Ilie Datcu, fostul mare portar român care a devenit o legendă la Fenerbahce, s-a stins din viață la 89 de ani.

Răzvan Lucescu, în doliu. Nașul său de botez a murit la 89 de ani | Profimediaimages.ro

Răzvan Lucescu trece prin momente triste după moartea nașului său de botez. Ilie Datcu, fostul mare portar român care a scris istorie în tricoul celor de la Fenerbahce, s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani. De-a lungul unei cariere impresionante, acesta a devenit unul dintre cei mai apreciați fotbaliști români care au evoluat în Turcia.

Răzvan Lucescu, în doliu. Nașul său de botez a murit la 89 de ani

Fotbalul românesc este în doliu. Ilie Datcu, fostul mare portar al lui Dinamo București și Fenerbahce, a murit la vârsta de 89 de ani. Anunțul a fost făcut de clubul din Istanbul, unde românul a devenit o adevărată legendă.

Ilie Datcu a avut și o legătură specială cu familia Lucescu. Fostul portar a fost nașul de botez al lui Răzvan Lucescu și un bun prieten al lui Mircea Lucescu, conform www.news.ro.

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Răzvan Lucescu, în doliu. Nașul său de botez, Ilie Datcu, a murit la 89 de ani

Vestea morții lui Ilie Datcu a fost anunțată de Fenerbahce, clubul la care fostul internațional român a cunoscut unele dintre cele mai importante momente ale carierei sale. În mesajul transmis după moartea fostului portar, reprezentanții clubului turc au amintit performanțele acestuia și contribuția pe care a avut-o la istoria echipei.

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Cine a fost Ilie Datcu

Născut la București, în 1937, Ilie Datcu și-a început cariera la Constructorul București și a trecut ulterior pe la mai multe formații, printre care Metalul Câmpina, Progresul București și Dinamo București.

La Dinamo a cunoscut una dintre cele mai bune perioade ale carierei. A cucerit patru titluri de campion al României, în 1962, 1963, 1964 și 1965, precum și două Cupe ale României.

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