Antena Căutare
Home News Sport Ce avere are Răzvan Lucescu. Sumele uriașe câștigate de antrenorul român de-a lungul carierei și ce salariu are acum

Ce avere are Răzvan Lucescu. Sumele uriașe câștigate de antrenorul român de-a lungul carierei și ce salariu are acum

Răzvan Lucescu, în vârstă de 57 de ani, este unul dintre cei mai bine plătiți antrenori români.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 17 Septembrie 2026, 11:19 | Actualizat Joi, 17 Septembrie 2026, 11:57
Ce avere are Răzvan Lucescu. Sumele uriașe câștigate de antrenorul român de-a lungul carierei și ce salariu are acum | Hepta
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Fiul regretatului Mircea Lucescu și-a construit cea mai mare parte a carierei sale pe banca tehnică, devenind unul dintre cei mai apreciați antrenori din generația sa.

Potrivit datelor publice centralizate de Transfermarkt, Răzvan Lucescu a pregătit, de-a lungul carierei, cluburi din România, Qatar, Grecia și Arabia Saudită, iar cele mai importante contracte financiare au venit în ultimii ani.

În vara anului 2026, Răzvan Lucescu a dat o nouă lovitură financiară, când a semnat pe doi ani un contract cu Al-Sadd, potrivit prosport.ro.

Citește și: Ianis și Elena Hagi, imagini adorabile cu fiul lor care a împlinit un an. Cum arată micul Giorgios: „Cum am putut trăi fără tine?”

Articolul continuă după reclamă

Răzvan Lucescu, salariu de milioane la Al-Sadd

După despărțirea de PAOK Salonic, Răzvan Lucescu a făcut un pas important în cariera sa și a semnat cu Al-Sadd, în Qatar, un contract care îi aduce un salariu de 3,5 milioane de dolari pe sezon, potrivit sursei citate mai sus.

Astfel, contractul pe doi ani îi poate asigura antrenorului român cel puțin șapte milioane de dolari doar din salariul fix, fără eventualele bonusuri de performanță, mai relatează prosport.ro, care precizează că înțelegerea include și o opțiune pentru încă un sezon.

Cât câștiga Răzvan Lucescu la PAOK Salonic

Anterior, Răzvan Lucescu a avut un contract extrem de important la PAOK Salonic. În februarie 2024, gsp.ro nota că Răzvan Lucescu și stafful său urmau să primească două milioane de euro pe sezon, după prelungirea contractului cu formația elenă până în 2027.

Potrivit publicației menționate, contractul avea o valoare totală de aproximativ șase milioane de euro pentru trei ani.

Însă, Răzvan Lucescu nu a ajuns să ducă înțelegerea până la final. În iunie 2026, antrenorul a plecat de la PAOK Salonic, renunțând la ultimul an de contract și, implicit, la salariul de aproximativ două milioane de euro aferent acelui an, potrivit digisport.ro.

Contractul uriaș de la Al-Hilal

Unul dintre cele mai importante contracte din cariera lui Răzvan Lucescu a fost cel semnat cu Al-Hilal, în Arabia Saudită, în 2019.

Digi Sport relata, la acel moment, că tehnicianul român urma să primească patru milioane de dolari pe sezon. Contractul era valabil doi ani, ceea ce însemna, la nivelul salariului raportat atunci, aproximativ opt milioane de dolari pe durata inițială a înțelegerii.

Experiența de la Al-Hilal a fost una dintre cele mai importante perioade din cariera lui Răzvan Lucescu. Antrenorul român a cucerit Liga Campionilor Asiei cu formația sa, iar performanțele obținute în Arabia Saudită au contribuit la creșterea cotei sale internaționale.

Câți bani a câștigat Răzvan Lucescu în total

Averea personală a lui Răzvan Lucescu nu este cunoscută public. Nu există o declarație financiară care să arate câți bani are în conturi, ce proprietăți deține, ce investiții are sau ce alte venituri a obținut.

În schimb, salariile raportate în presă arată că antrenorul român a avut, în ultimii ani, contracte de ordinul milioanelor. Dacă luăm în calcul câteva dintre cele mai importante contracte cunoscute public, rezultă sume considerabile:

  • Al-Hilal: patru milioane de dolari pe sezon;
  • PAOK: două milioane de euro pe sezon;
  • Al-Sadd: 3,5 milioane de dolari pe sezon.

Însă, acestea nu reprezintă veniturile totale ale carierei sale. La calcul trebuie adăugate eventualele prime de performanță și alte beneficii contractuale.

Citește și: Cu ce se ocupă mama lui David Popovici. Detalii neștiute despre părinții săi. Cum i-au susținut din umbră visul de campion

Răzvan Lucescu este unul dintre antrenorii români cu cele mai mari contracte

Răzvan Lucescu și-a transformat cariera de antrenor și performanța sportivă într-un succes financiar de top, mai ales după transferul în fotbalul din zona Golfului.

De la cele patru milioane de dolari pe sezon la Al-Hilal, raportate în 2019 de digisport.ro, până la cele 3,5 milioane de dolari pe an la Al-Sadd din prezent, Răzvan Lucescu a avut constant contracte care l-au plasat în zona celor mai mari salarii obținute de un tehnician român.

Ce este și cum se practică disc golf. Un sport apărut și în România din 2021. Unde te poți juca în fiecare zi...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro A murit Gheorghe Cosma, omul care a construit unul dintre cele mai mari imperii financiare din România. Ce avere avea A murit Gheorghe Cosma, omul care a construit unul dintre cele mai mari imperii financiare din România. Ce avere avea
Observatornews.ro A cumpărat cu 995 de $ un obiect ajuns pe Lună, apoi l-a vândut cu 1,8 milioane. NASA a dat-o în judecată A cumpărat cu 995 de $ un obiect ajuns pe Lună, apoi l-a vândut cu 1,8 milioane. NASA a dat-o în judecată
Antena 3 De ce are Grecia fundul mării plin de blocuri de beton? Peste 6000 au fost scoase până acum din apă De ce are Grecia fundul mării plin de blocuri de beton? Peste 6000 au fost scoase până acum din apă
SpyNews Care este acum starea lui „Il Padrino". Fostul pugilist a fost găsit într-o pădure, împușcat în cap Care este acum starea lui „Il Padrino". Fostul pugilist a fost găsit într-o pădure, împușcat în cap
Insula Iubirii | Parodia, cu George Tănase și Ionuț Rusu, e acum în AntenaPLAY. Vezi reinterpretarea show-ului fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Parodia, cu George Tănase și Ionuț Rusu, e acum în AntenaPLAY. Vezi reinterpretarea show-ului fenomen!
Citește și
Ce este și cum se practică disc golf. Un sport apărut și în România din 2021. Unde te poți juca în fiecare zi
Ce este și cum se practică disc golf. Un sport apărut și în România din 2021. Unde te poți juca în fiecare zi
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ianis și Elena Hagi, imagini adorabile cu fiul lor care a împlinit un an. Cum arată micul Giorgios: „Cum am putut trăi fără tine?”
Ianis și Elena Hagi, imagini adorabile cu fiul lor care a împlinit un an. Cum arată micul Giorgios: „Cum am...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x