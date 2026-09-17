Răzvan Lucescu, în vârstă de 57 de ani, este unul dintre cei mai bine plătiți antrenori români.

Ce avere are Răzvan Lucescu. Sumele uriașe câștigate de antrenorul român de-a lungul carierei și ce salariu are acum | Hepta

Fiul regretatului Mircea Lucescu și-a construit cea mai mare parte a carierei sale pe banca tehnică, devenind unul dintre cei mai apreciați antrenori din generația sa.

Potrivit datelor publice centralizate de Transfermarkt, Răzvan Lucescu a pregătit, de-a lungul carierei, cluburi din România, Qatar, Grecia și Arabia Saudită, iar cele mai importante contracte financiare au venit în ultimii ani.

În vara anului 2026, Răzvan Lucescu a dat o nouă lovitură financiară, când a semnat pe doi ani un contract cu Al-Sadd, potrivit prosport.ro.

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Răzvan Lucescu, salariu de milioane la Al-Sadd

După despărțirea de PAOK Salonic, Răzvan Lucescu a făcut un pas important în cariera sa și a semnat cu Al-Sadd, în Qatar, un contract care îi aduce un salariu de 3,5 milioane de dolari pe sezon, potrivit sursei citate mai sus.

Astfel, contractul pe doi ani îi poate asigura antrenorului român cel puțin șapte milioane de dolari doar din salariul fix, fără eventualele bonusuri de performanță, mai relatează prosport.ro, care precizează că înțelegerea include și o opțiune pentru încă un sezon.

Cât câștiga Răzvan Lucescu la PAOK Salonic

Anterior, Răzvan Lucescu a avut un contract extrem de important la PAOK Salonic. În februarie 2024, gsp.ro nota că Răzvan Lucescu și stafful său urmau să primească două milioane de euro pe sezon, după prelungirea contractului cu formația elenă până în 2027.

Potrivit publicației menționate, contractul avea o valoare totală de aproximativ șase milioane de euro pentru trei ani.

Însă, Răzvan Lucescu nu a ajuns să ducă înțelegerea până la final. În iunie 2026, antrenorul a plecat de la PAOK Salonic, renunțând la ultimul an de contract și, implicit, la salariul de aproximativ două milioane de euro aferent acelui an, potrivit digisport.ro.

Contractul uriaș de la Al-Hilal

Unul dintre cele mai importante contracte din cariera lui Răzvan Lucescu a fost cel semnat cu Al-Hilal, în Arabia Saudită, în 2019.

Digi Sport relata, la acel moment, că tehnicianul român urma să primească patru milioane de dolari pe sezon. Contractul era valabil doi ani, ceea ce însemna, la nivelul salariului raportat atunci, aproximativ opt milioane de dolari pe durata inițială a înțelegerii.

Experiența de la Al-Hilal a fost una dintre cele mai importante perioade din cariera lui Răzvan Lucescu. Antrenorul român a cucerit Liga Campionilor Asiei cu formația sa, iar performanțele obținute în Arabia Saudită au contribuit la creșterea cotei sale internaționale.

Câți bani a câștigat Răzvan Lucescu în total

Averea personală a lui Răzvan Lucescu nu este cunoscută public. Nu există o declarație financiară care să arate câți bani are în conturi, ce proprietăți deține, ce investiții are sau ce alte venituri a obținut.

În schimb, salariile raportate în presă arată că antrenorul român a avut, în ultimii ani, contracte de ordinul milioanelor. Dacă luăm în calcul câteva dintre cele mai importante contracte cunoscute public, rezultă sume considerabile:

Al-Hilal: patru milioane de dolari pe sezon;

PAOK: două milioane de euro pe sezon;

Al-Sadd: 3,5 milioane de dolari pe sezon.

Însă, acestea nu reprezintă veniturile totale ale carierei sale. La calcul trebuie adăugate eventualele prime de performanță și alte beneficii contractuale.

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Răzvan Lucescu este unul dintre antrenorii români cu cele mai mari contracte

Răzvan Lucescu și-a transformat cariera de antrenor și performanța sportivă într-un succes financiar de top, mai ales după transferul în fotbalul din zona Golfului.

De la cele patru milioane de dolari pe sezon la Al-Hilal, raportate în 2019 de digisport.ro, până la cele 3,5 milioane de dolari pe an la Al-Sadd din prezent, Răzvan Lucescu a avut constant contracte care l-au plasat în zona celor mai mari salarii obținute de un tehnician român.