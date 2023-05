Reacția Andreei Bododel, suportera înfocată a Farului, după victoria echipei la campionat. Apariția sexy în mijlocul jucătorilor

Andreea Bododel s-a remarcat în tribuna Farului, în acest campionat. Vedeta TV a susțint echipa constanțeană și a bifat apariții sexy la mciurile din Ovidiu. Andreea Bododel nu a lipsit nici de la meciul decisiv cu FCSB, în urma căruia echipa lui Gherghe Hagi a primit trofeul campionatului.

Cum a apărut Andreea Bododel pe terenul din Ovidiu, după ce Farul a câștigat campionatul

Andreea Bododel a coborât pe teren, după ce meciul s-a încehiat cu scorul 3-2 pentru echipa de la malul mării. Suportera s-a fotografiat purtând în centrul jucătorilor. De asemenea, vedeta l-a felicitat și pe Gheroghe Hagi și s-a fotografiat cu el ținând marele trofeu al campionatului.

Așa cum i-a obișnuit pe fanii Farului, Andreea Bododel a întors toate privirile cu apariția ei sexy, buclele lejere și machiajul realizat cu nuanțe de albastru: „Ai mei campioni!”, a scris Andreea Bodedel în dreptul fotografiilor realizate pe terenul din Ovidiu, în seara în cre Farul a devenit pentru prima oară în istoria echipei câștigătoarea campionatului. Gherghe Hagi a mai câștigat campionatul în 2017, cu Viitorul.

Gherghe Hagi s-a bucurat alături de echipa lui de campioni. „Regele” a dansat, a cântat și a ținut mândru trofeul campionatului. „M-am îndrăgostit de a fi campion”, a spus marele fotbalist.

„M-am îndrăgostit de a fi campion, am făcut o minune la Constanţa! Titlul se planifică în vară. Dacă nu vin jucători, nu are ce să iasă. Eu doar am planificat cu staff-ul şi am fost inspirat în decizii.

Ştiam că e meciul în care se vor marca goluri multe. Ne bucurăm că am avut controlul. Acum suntem puternici, toată Constanţa e fericită! Acum trebuie să facem o echipă foarte bună. Nu mai suntem Viitorul, suntem Farul.

Dedic titlul jucătorilor. Eu am muncit cu ei şi ei au muncit cu mine. Şi bineînţeles, soţia că mă suportă şi copiii pe care îi am, amândoi. Ea m-a lăsat să cheltui toţi banii, e cu mine, e lângă mine. Când acasă lucrurile nu stau bine… m-a lăsat să cheltui bani, mulţi”, a declarat Gică Hagi la digisport.ro.

