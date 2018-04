Real Madrid ar oferi o sumă record în istoria fotbalului pentru Mohamed Salah. Răspunsul ferm al celor de la Liverpool

Mo Salah este văzut de Florentino Perez ca un jucător perfect pentru ofensiva galacticilor. Ieri seară, pe Allianz Arena, Realul a spus lumii, prin formula de start, că are nevoie de forțe proaspete în atac. Zidane a început meciul cu Ronaldo - Lucas și Isco în avanposturi. Cu Benzema ieșit din formă și Bale ca și plecat în vară, campioana Europei caută întăriri. Presa engleză scrie azi că Salah e ținta numărul 1!

Pentru Mo Salah, Real Madrid e gata să rupă barierele financiare și să ofere 230 de milioane de Euro, o sumă peste cea plătită de PSG pentru Neymar în 2017.

Englezii de la Daily Mail dezvăluie și răspunsul pe care Liverpool l-ar da Realului în cazul unei astfel de oferte. Deși au plătit 45 de milioane pentru Salah în 2017, iar cele 230 de milioane ar reprezenta un mega-profit, șefii de pe Anfield sunt fermi: ”SALAH NU PLEACĂ PE NICIO SUMĂ!”

Liverpool have told Real Madrid that ‘not even £200m’ would be enough to tempt them to sell Salah this summer. [@DominicKing_DM]



دومنك كينغ



ليفربول اخبر الريال ان حتى 200 مليون باوند لن تكون مغرية لبيع صلاح هذا الصيف pic.twitter.com/p1HyFvpL4S