VIDEO: Bayern Munchen - Real Madrid, încă o demonstrație de forță din partea campioanei Europei! Când nu e Ronaldo, în scenă apar apărătorii și puștii de viitor

Bayern - Real Madrid a fost un meci tras la indigo cu cel din ”sferturile” sezonului trecut din Ligă. Ca în 2017, tot nemții au fost cei care au deschis scorul. În minutul 28, Kimmich a fost servit de James Rodriguez, a scăpat pe partea dreaptă și l-a păcălit pe Keylor Navas, alegând să trimită la poartă, în timp ce goalkeeperul lui Real Madrid s-a dus pe centrare.

Ghinionul a lovit-o crunt pe Bayern în trei rânduri: Robben și Boateng au ieșit accidentați în minutele 8 și 34, iar în minutul 44 Marcelo a trimis un șut puternic, din voleu, la colțul lung și a adus egalarea pe tabelă!

Cum se spune în fotbal, ”golul a turnat plumb” în ghetele celor de la Bayern. Geniul lui Zidane lovește după pauză. Pe teren intră Asensio în locul lui Isco, iar puștiul Realului face 2-1. Un contraatac perfect al madrilenilor l-a adus pe Asensio singur cu Ulreich, iar acesta nu a putut să rateze. De cealaltă parte, Bayern a dominat steril tot meciul, iar returul se anunță o misiune imposibilă pentru bavarezi.

Marco Asensio only had 20 touches, 10/13 passes, and 1 shot in his 45 minutes on the pitch. But he took his only chance expertly to score the winner and a huge 2nd away goal for #RealMadrid. Once again, Zidane makes the difference with a key substitution. #FCBRMA #UCL #HalaMadrid pic.twitter.com/ObczCbaCuf