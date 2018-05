Real Madrid - Liverpool 3-1 în finala Ligii Campionilor! Spaniolii câștigă al 13-a trofeu din istorie după o finală nebună: goluri fenomenale, lacrimi și gafe de proporții la Kiev

Real Madrid și-a confirmat statutul de favorită și a câștigat un nou trofeu al Ligii Campionilor. ”Galacticii” lui Zinedine Zidane s-au impus cu scorul de 3-1 în finala cu Liverpool, pe Olimpiyskiy Stadium din Kiev, și au adus Realului al 13 titlu de Cupa Campionilor/UEFA Champions League din istorie.

UPDATE: Finala cu Liverpool, ultimul meci pentru Cristiano Ronaldo în tricoul lui Real!

Omul ”UEFA Champions League”, Cristiano Ronaldo, a făcut un anunț uriaș după câștigarea celui de-al 5-lea trofeu al Ligii Campionilor din carieră. ”Balonul de Aur” al Europei a dat de înțeles că meciul cu Liverpool a fost ultimul în tricoul Realului.

”A fost foarte frumos la Madrid. În următoarele zile o să le dau răspunsul fanilor, care au fost mereu alături de mine. Acum mă bucur de acest trofeu. Veţi afla decizia mea în câteva zile”, a spus Cristiano Ronaldo pentru BeIN Sports.

🗣 Cristiano Ronaldo on his future: "Playing for Real Madrid has been beautiful. In the coming days, I'll let the fans know." [BeIN Sports] pic.twitter.com/fl2k0wedGL — RMNews (@ReaIMadridOnly) May 26, 2018

Real Madrid - Liverpool 3-1 în finala Ligii Campionilor. Finala de la Kiev a avut două părți distincte. În prima repriză am asistat la accidentările lui Salah (o pierdere esențială pentru Liverpool) și Carvajal, iar pe tabelă nu s-a întâmplat nimic. După pauză a început nebunia, una declanșată de o eroare incredibilă a portarului englezilor, Loris Karius.

eu sou o karius e o benzema é a vida pic.twitter.com/Q10MdtTZHN — nude do gilvan™ (@gilvan_milgrau) May 26, 2018

Minutul 51: Karius aruncă mingea în Benzema, iar Realul deschidea scorul la Kiev

aruncă mingea în Benzema, iar Realul deschidea scorul la Kiev Minutul 55: Mane egalează foarte rapid, după o fază la care Lovren l-a dominat pe Ramos și a recentrat în fața porții goale.

egalează foarte rapid, după o fază la care Lovren l-a dominat pe Ramos și a recentrat în fața porții goale. Minutul 64: Intrat de câteva minute pe teren, Gareth Bale înscrie GOLUL ANULUI cu o foarfecă fabuloasă

Minutul 83: Bale reușește dubla, după o nouă gafă ”marcă înregistrată” Loris Karius!

Real Madrid - Liverpool 3-1 în finala Ligii Campionilor. Real Madrid câștigă a 13-a Ligă a Campionilor și a 3-a consecutivă, performanță unică în Europa! Ronaldo ajunge la 5 Ligi ale Campionilor în carieră, un nou record european!

Real Madrid - Liverpool 3-1 (Benzema 51, Bale 64, 83 - Mane 55)

Real Madrid XI: Keylor Navas – Carvajal (Nacho ’37), Varane, Ramos, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos – Isco (Bale ’61) – Benzema (Asensio ’89), C. Ronaldo.

Antrenor: Zinedine Zidane

Liverpool XI: Karius - Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson - Henderson, Milner (Can ’83), Wijnaldum – Salah (Lallana ’31), Firmino, Mane.

Antrenor: Jurgen Klopp

Real Madrid - Liverpool, finala Ligii Campionilor. Trofeul a ajuns pe gazonul NSC Olimpiyskiy Stadium din Kiev. Care căpitan îl va ridica deasupra capului în această seară ?

Real Madrid - Liverpool, finala Ligii Campionilor. Ce scriu publicațiile iberice și cele britanice în ziua finalei. Cel mai tare titlu de azi vine din Star Sport și este un îndemn bărbătesc către Klopp și elevii săi: ”Balls for glory”. Din Mirror Sport citim: ”Bucuria cifrei 6”, numărul de trofee ale Ligii care ar apărea în vitrina lui Liverpool cu un succes azi

Real Madrid - Liverpool, finala Ligii Campionilor. Presa din Spania de azi e ceva mai romantică și cere glorie și istorie. ”Pentru glorie și pentru istorie” scrie AS, în timp ce Marca scrie ”Te așteptăm acasă” și publică o poză cu trofeul Ligii. Pe de altă parte, presa catalană anunță ”cataclismul” la Madrid dacă Zidane & co. nu vin acasă cu trofeul.

🇪🇸🗞️ ¡BUENOS DÍAS! La FINAL de la Champions, PROTAGONISTA en las PORTADAS de la prensa deportiva en España. pic.twitter.com/aKMUL0LvIU — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 26, 2018

Real Madrid - Liverpool, finala Ligii Campionilor. Ultimul act al UEFA Champions League din acest sezon va pune față în față două echipe care au adunat, împreună, 17 trofee ale Cupei Campionilor Europeni/Ligii Campionilor. Real Madrid are 12 trofee câștigate în sezoanele 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1965-66, 1997-98, 1999-00, 2001-02, 2013-14, 2015-16 și 2016-17, în timp ce Liverpool s-a impus în sezoanele 1976–77, 1977–78, 1980–81, 1983–84 și 2004–05.

Real Madrid - Liverpool, finala Ligii Campionilor. Meciul de azi stă sub zodia lui ”13”. Dacă Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos & co visează trofeul cu numărul 13, "Cormoranii" lui Salah țintesc prima cupă din Ligă după 13 ani. Chiar ieri, pe 25 mai, s-au împlinit exact 13 ani de la triumful istoric realizat de Liverpool, la Istanbul, în faţa lui AC Milan, când "cormoranii" câştigau Liga Campionilor după ce au revenit de la scorul de 0-3.

Real Madrid - Liverpool, finala Ligii Campionilor. Zinedine Zidane și Jurgen Klopp și-au ales loturile pentru marea finală. Dacă madrilenii nu au probleme cu accidentările sau suspendările, englezii nu se pot baza pe Oxlade-Chamberlain, Gomez și Matip (accidentați), iar Emre Can, deși apare în lor, e incert.

Lotul Realului pentru finală: Navas, Casilla, Luca, Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Theo, Vallejo, Achraf, Kroos, Modric, Casemiro, Asensio, Isco, Ceballos, Llorente, Kovacic, Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, Lucas Vazquez, Mayoral.

Lotul lui Liverpool pentru finală: Karius, Clyne, Van Dijk, Wijnaldum, Lovren, Milner, Firmino, Salah, Henderson, Klavan, Moreno, Mane, Lallana, Mignolet, Can, Robertson, Ings, Solanke, Phillips, Jones, Ward, Woodburn, Camacho, Alexander-Arnold.

Site-ul celor de la UEFA oferă și două echipe probabile pentru finală:

Real Madrid: Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modrić, Isco; Ronaldo, Bale

Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson; Henderson, Milner, Wijnaldum; Mané, Firmino, Salah

Real Madrid - Liverpool, finala Ligii Campionilor. Cel mai important meci al sezonului, finala UEFA Champions League, Real Madrid - Liverpool, va fi condus de sârbul Milorad Mazic. În vârstă de 45 de ani, Mazic este arbitru international din 2009, iar cele mai importante meciuri arbitrate au fost Supercupa Europei din 2016, Real Madrid - Sevilla 3-2, şi finala Cupei Confederațiilor din 2017, Chile - Germania 0-1. Mazic a condus 4 meciuri din acest sezon de Liga Campionilor și două din Europa League. Mazic va fi ajutat de asistenţii Milovan Ristić şi Dalibor Djurdjevic, iar francezul Clement Turpin va fi rezervă.

Real Madrid - Liverpool, finala Ligii Campionilor, ultimul meci jucat la clasicul ”21:45”. Fanii fotbalului își iau adio de la o oră tradițională, o oră care s-a identificat cu cea mai tare competiție inter-cluburi din lume. UEFA a decis ca din sezonul viitor să introducă programarea din Liga Europa şi în UCL. Astfel că vom avea meciuri care vor începe la 20:00, respectiv 22:00.

Real Madrid - Liverpool, finala Ligii Campionilor. Zidane vs. Klopp 2-0 la finale europene! Pentru neamțul Jurgen Klopp, azi va fi a doua finală continentală din postura de antrenor al lui Liverpool, respectiv a doua finală de Liga Campionilor din carieră. Klopp a pierdut prima oară pe Wembley în faţa lui Bayern Munchen, când o pregătea pe Dortmund, iar în primul sezon la Liverpool a pierdut finala Ligii Europa în faţa spaniolilor de la Sevilla. Dincolo, Zidane a reușit performanța istorică de a cuceri pentru doi ani la rând Liga Campionilor în noul format, astfel că în acest sezon va ataca al treilea trofeu consecutiv.

Real Madrid - Liverpool, finala Ligii Campionilor. Jurgen Klopp s-a arătat optimist înaintea finalei Ligii. Germanul a declarat în conferința de presă că jucătorii săi pot câștiga trofeul pe Stadionul Olimpic din Kiev. ”Acest club are ADN-ul pentru a merge până la capăt și a face lucruri mărețe. Real Madrid este normal să fie mai încrezătoare, dar în momentul care arbitrul va fluiera va fi un duel dur.” Despre Zidane a avut numai cuvinte de laudă: ”Zidane a fost un luptător toată viața. Am văzut Real Madrid jucând de multe ori în acest sezon fotbalul său fantastic”.

Real Madrid - Liverpool, finala Ligii Campionilor. Fair-play ca de obicei, antrenorul lui Real Madrid, Zinedine Zidane, spune că nu există o favorită în finala de la Kiev. ”Nu suntem favoriţi. Nici noi, nici Liverpool. Este 50-50, ca în toate finalele. Nu vă faceţi griji, nici în vestiar nu ne considerăm favoriţi", a declarat Zidane, la conferinţa de presă premergătoare marii finale.

Real Madrid - Liverpool, finala Ligii Campionilor. Cele două echipe au avut drumuri lungi și complicate până în finala de azi. Real și-a început campania de apărare a trofeului din 2017 cu un loc 2 în Grupa H, în spatele lui Tottenham. Galacticii au obtinut 13 puncte, cu patru victorii, un egal și o înfrângere, suferită pe terenul lui Tottenham (1-3). In optimi, elevii lui Zidane au dat peste PSG, pe care au învins-o în dublă manșă. Din ”sferturi” a început drama. După 3-0 la Torino, Real a fost condusă acasă, 0-3, însă a marcat un gol controversat în minutul 90+6. Controversată a fost și semifinala cu Bayern: 2-1 la Munchen și 2-2 cu emoții pe Bernabeu, după alte erori uriașe de arbitraj.

Dincolo, Liverpool și-a început campania în play-off. Hoffenheim 1-2 Liverpool și Liverpool 4-2 Hoffenheim i-a dus pe ”cormorani” în Grupa E, pe care au câștigat-o fără emoții: 3 victorii și 3 remize. Locul 2 a fost ocupat de Sevilla. ”Optimile” au adus un 5-0 la general cu Porto, ”sferturile” un surprinzător 5-1 general cu Manchester City, iar în semifinale am asistat la un thriller: 5-2 și 2-4 cu AS Roma.

Real Madrid - Liverpool, finala Ligii Campionilor. În 1981, când cele două cluburi s-au întâlnit pentru prima dată în finală, Liverpool era antrenată de Bob Paisley, singurul tehnician care a cucerit de 3 ori în carieră cel mai râvnit trofeu european și omul pe care Zinedine Zidane l-ar putea egala, în cazul în care va câștiga meciul de la Kiev. Francezul de la Real Madrid ar avea totuși o doză de unicitate, dacă ar realiza acest lucru: ar fi primul antrenor care cucerește de 3 ori la rând trofeul.

Real Madrid - Liverpool, finala Ligii Campionilor. Ultimul act al competiției de azi este și o finală între doi dintre cei mai în formă marcatori ai planetei, Cristiano Ronaldo și Mohamed Salah. ”Balonul de Aur” a marcat 50 de goluri în toate competițiile în acest sezon, în timp ce Mo Salah are 48.

În Liga Campionilor, scorul e de 15-10 pentru Ronaldo. Dacă Liverpool se va impune în finală, Salah va deveni primul egiptean din istorie care îşi trece în palmares Liga Campionilor.

Cristiano Ronaldo poate deveni diseară, unicul jucător din istorie cu 5 trofee ale Ligii Campionilor câștigate: 4 cu Real și unul cu Manchester United.

2008 🏆

2014 🏆

2016 🏆

2017 🏆

2018 🤔



Cristiano Ronaldo could become the 1st player in history to win 5 titles...#UCLfinal @Cristiano pic.twitter.com/Kavj8sZLdo — #UCLfinal (@ChampionsLeague) May 25, 2018

Real Madrid - Liverpool, finala Ligii Campionilor. Un alt record pe care Ronaldo îl poate egala diseară, dacă va juca (adică 99,99% e galat) este cel al jucătorului cu cele mai multe prezențe într-o finală de Liga Campionilor. Paolo Maldini conduce acest top înainte de finala de la Kiev, cu 6 prezențe. El este urmat de Evra, Seedorf, Van Der Sar și Ronaldo, cu câte 5.

Real Madrid o bate pe Liverpool cu 1 milion la 850.000 de euro la prime!

Presa din Regat scrie că jucătorii lui Liverpool vor primi câte 850.000 de euro, dacă vor ridica trofeul Ligii Campionilor.

De partea cealaltă, madrilenii au au o primă mai mare pentru câştigarea trofeului: 1 milion de euro net. Câştigătoarea Champions League va primi din partea UEFA peste 60 de milioane de euro pentru acest sezon al cupelor europene.

Liverpool o bate pe Real Madrid la ”directele” din Liga Campionilor: scor 3-2! Finala de azi va fi cea de-a 6-a întâlnire dintre cele două în competiția supremă inter-cluburi din Europa. ”Cormoranii” conduc cu 3-2 după meciurile:

Finala Cupei Campionilor: Liverpool - Real Madrid 1-0 (1981)

16-imi Liga Campionilor: Real Madrid - Liverpool 0-1 (2009)

16-imi Liga Campionilor: Liverpool - Real Madrid 4-0 (2009)

Grupe UCL: Liverpool - Real Madrid 0-3 (2014)

Grupa UCL: Real Madrid - Liverpool 1-0 (2014)

Real Madrid - Liverpool, finala Ligii Campionilor. Trupa lui Zidane e favorita caselor de pariuri, cu o cotă de la 2,10 la 2,20 în scădere. Cei care cred în Liverpool pot prinde un pont bombă de 3,15-3,30, pe când remiza primește cea mai mare valoare: 3,90!