VIDEO: AS Roma - Liverpool, spectacol total pe Stadio Olimpico cu 6 goluri marcate. Finală de 5 stele pe 26 mai la Kiev: Real Madrid vs. Liverpool

AS Roma - Liverpool a început practic de la 0-1. După doar 9 minute, Roberto Firmino profită de o eroare de începător a lui Radja Nainggolan, îi pasează lui Sadio Mane, iar senegalezul duce scorul la 2-6 la general. A urmat o perioadă în care Roma a forțat egalarea, iar aceasta a venit în minutul 15 din capul lui James Milner. Acesta a fost lovit în cap de colegul său Lovren, iar mingea a ricoșat în poarta lui Karius. Erorile din apărarea italienilor au continuat, iar Wijnaldum a dus scorul la 1-2 în minutul 25.

Repriza a doua a aparținut Romei, cea care a atacat mai mult în speranța unei minuni. Minunea nu a venit, însă a venit întoarcerea scorului de pe tabelă. Edin Dzeko și Nainggolan cu o ”dublă”, au marcat pentru o victorie de moral a romanilor și un AS Roma - Liverpool 6-7 la general. A fost o semifinală a Ligii Campionilor terminată cu un scor de Tie-Break, cu 13 goluri, suspans și fotbal fără apărare. AS Roma a fost condusă cu 0-5, apoi cu 3-7. A revenit până la 6-7, însă nu a mai avut timp suficient pentru încă o minune.

AS Roma - Liverpool 4-2 (VIDEO AICI). Au marcat Milner ag. (15), Dzeko (52), Nainggolan (87, 90+3) / Mane (9), Wijnaldum (25)

AS Roma: Alisson - Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov - Pellegrini, De Rossi, Nainggolan - Schick, Dzeko, El Shaarawy

Rezerve: Skorupski, Juan Jesus, Cenzig Under, Gonalons, Bruno Peres, Gerson, Antonucci

Antrenor: Eusebio Di Francesco

Liverpool: Karius - Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson - Henderson, Milner, Wijnaldum - Salah, Mane, Firmino

Rezerve: Mignolet, Clyne, Klavan, Moreno, Ings, Solanke, Woodburn

Antrenor: Jurgen Klopp

Roma win on the night but it's Liverpool joining Real Madrid in the #UCLfinal! 🎉🎉🎉 #UCL pic.twitter.com/y4KT2YB36n