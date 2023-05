Rică Răducanu, veste tristă de la medici: “Nu sunt deloc bine”. Care este starea lui de sănătate în aceste momente

După o perioadă în care a stat în spital pentru a se vindeca, medicii i-au spus că starea lui de sănătate nu este una tocmai bună.Problemele lui s-au acutizat, iar acum este necesar să se supună unei operații

Rică Răducanu trebuie să facă o operație de urgență: “Medicii mi-au spus că nu sunt ok deloc cu sănătatea”

Rică Răducanu are probleme mari cu picioarele și trebuie să facă încă o operație. Vestea îngrijorătoare pe care i-au dat-o medicii cu privire la sănătate a lui care “nu este deloc una bună” a îngrijorat familia fostului sportiv.

„Nu sunt deloc bine, tocmai ce am fost în perioada asta la spital și medicii mi-au spus că nu sunt ok deloc cu sănătatea, mai exact cu picioarele, știți și voi că mă supără de ani de zile, iar acum problemele s-au acutizat și mai mult. Am probleme mari cu cartilajele, fac injecții în continuare pentru că mă dor foarte tare. Medicii mi-au zis că vor să îmi pună o tijă în perioada următoare la ele, dar eu nu vreau să mă operez că, după o să urmeze o perioadă lungă de recuperarea, în care efectiv voi învăța să merg fix ca un copil. Nu vreau să ajung aici”, a declarat Rică Răducanu pentru publicația Click!.

În ciuda problemelor pe care le are, vrea să se protejeze cât mai mult și să se relaxeze în această perioadă pentru a face față viitoarelor proceduri: „Pe 1 iunie cred că o să plec la mare, dar să știi că nu mai este ce a fost. Nu mai pot juca un tenis cu piciorul, așa cum o făceam odată. Acum mă duc să stau la relaxare. Am zis că dacă tot ajung la mare o să merg la Neptun și la Mangalia pentru tratament acolo poate – poate am noroc și îmi mai dă drumul la durere”, a mai spus Rică Răducanu.

Pe ce își cheltuie pensia Rică Răducanu. Din ce bani trăiește fostul fotbalist

Rică Răducanu este unul dintre marile simboluri ale sportului românesc, însă puțini sunt cei care știu cât de greu îi este acestuia să se descurce cu pensia pe care o ia, în vremurile de astăzi. Mulți se așteptau ca fostul fotbalist să fie plătit pe măsură de stat, însă realitatea este alta.

Rică Răducanu a dat cărțile pe față în privința pensiei sale. Fostul fotbalist a povestit că toți banii îi cheltuie pe medicamente deoarece sănătatea lui nu este una tocmai bună. În plus, se pare că acesta trăiește de pe urma soției sale.

„Am ajuns să cheltuiesc circa 2.000 de lei doar pe medicamente. Adică o pensie din două, câte avem în casă în acest moment. O pensie se duce doar pe medicamente.Şi ca la noi mă gândesc că se întâmplă în multe alte case. Nu se poate trăi aşa! Dacă nu ar fi nevastă-mea, cu natura ei atentă la diverse lucruri, nu ştiu cum aş mai putea trăi.”, a mai susținut fostul fotbalist, conform sursei citate mai sus.

