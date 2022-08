Rică Răducanu are mari probleme de sănătate și a fost operat. De ce a ajuns fostul portar pe masa de operații

Rică Răducanu susține că s-a operat și că zilnic e nevoit să vină la spital pentru a i se schimba pansamentul. Fostul portar susține că se simte bine, în ciuda problemelor grave de sănătate.

”Sunt la spital, m-am pansat că m-am operat puțin la ceva. M-am operat și în fiecare zi vin să mă pansez. O operație, mă simt bine eu așa, dar asta e beleaua. Da, da, nu a fost ceva periculos”, a spus Rică Răducanu la Antena Stars.

Rică Răducanu, operat. Cum se simte

Fostul sportiv nu a oferit mai multe detalii despre intervenția chirurgicală pe care a suferit-o. Nu mai este un secret faptul că el suferă de gută, o afecțiune provocată de depunerea sărurilor acidului uric în regiunea articulaților.

Pentru că picioarele se umflă îngrozitor, persoanele care au această boală rar pot rămâne încălțate mult timp. De exemplu, Rică Răducanu nu poate să poarte decât papuci.

Acesta s-ar fi ales cu nemiloasa boală din cauza tratamentului la care a fost supus de-a lungul carierei sale de fotbalist. El a povestit că a avut o alimentație strică, iar acest lucru i-a declanșat afecțiunea.

Totuși, nu guta ar fi principala problemă. Acesta a dat de înțeles că ar fi fost operat din altă cauză.

”Nu guta este problema. Eu am alte probleme cu picioarele. Eu am guta de când jucam. Guta doare. Este crescută. Este din cauza cărnii pe care am mâncat-o când eram fotbalist. Nu aveam voie să mănânc nimic, decât fructe seara și carne ziua, atât. Fără ciorbe, fără alea, fără nimic”, a mai zis el la Antena Stars.

În 2018, Rică Răducanu dezvăluia că are și apnee. "Exista riscul să mor în somn", mărturisea el la vremea respectivă.

