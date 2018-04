VIDEO: Mo Salah și-a distrus fosta echipă în Liverpool - AS Roma 5-2! Italienii au nevoie de o nouă ”ROMAntada” în Liga Campionilor

Liverpool - AS Roma a început surprinzător de bine pentru italieni. După ce au scos-o pe Barcelona din Ligă cu acea revenire senzațională, elevii lui Di Francesco credeau că nimeni nu le mai poate sta în cale. Într-adevăr, nimeni...în afară de fostul lor coleg, Mo Salah.

După 36 de minute în care s-a jucat de la egal la egal, egipteanul a pus piciorul în prag și mingea în vinclul lui Alisson Becker. Din respect pentru fosta sa echipă, Salah nu s-a bucurat la gol. I-a lăsat pe cei mai tari fani din lume, cei de pe Anfield, să o facă. Nu s-a intrat la pauză cu 1-0, întrucât Salah, bine lansat de Firmino, inventează o scăriță de efect și se face 2-0 în minutul 45+1.

În repriză secundă, Salah a trecut la serviciu. În minutele 56 și 61, Salah îi ajută pe Sadio Mane și Firmino să se bucure și ei de ovațiile fanilor de pe Anfield. Egipteanul le pune pe tavă două goluri extrem de simple. Peste alte 8 minute, Firmino face 5-0 și Liverpool vedea Kievul.

Salah este înlocuit în minutul 75, iar în fața lui Liverpool și Kiev (locul finalei Ligii Campionilor) se așează un pic de ceață. Nu foarte densă, dar destul de iritantă. Dzeko (81) și Perotti (85) fac ca meciul retur să capete un pic de dramatism.

Pentru o minune, AS Roma trebuie să își reamintească de returul cu Barcelona din ”sferturi” și să spere totodată că Salah nu va prinde o zi cum a prins Lionel Messi pe 10 aprilie, când a fost absent total de pe Olimpico.

⏰ RESULT ⏰



What. A. Game! 😮😮😮



Salah (2), Mané & Firmino (2) all net for Liverpool again but Roma grab late away goals in an epic semi-final tie Anfield.



Best game this season? 🤔#UCL pic.twitter.com/9l3pJWn0pQ