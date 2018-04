ROMAntada! AS Roma - Barcelona 3-0, iar italienii intră în istoria Ligii Campionilor cu o calificare miracol! City, pusă din nou la respect de Liverpool

AS Roma - Barcelona a început de la 1-4. În minutul 6, Dzeko marchează pentru 1-0, însă avea să fie, nu-i așa, un gol pentru statistică. Dincolo, la City Liverpool era deja 1-0, iar majoritatea anticipau aici ”remontada”. Dar această remontadă avea să se transforme într-o ROMAntadă. Pe Etihad Stadium, Lahoz (arbitrul) Salah și Firmino îl rezolvă rapid pe Guardiola, iar toată lumea dă sonorul la maxim pe meciul de pe Olimpico.

AS Roma - Barcelona este readus la viață de căpitanul De Rossi, cel care face 2-0 din penalty în minutul 58. Mai erau peste 30 de minute în care un singur gol era suficient pentru ”MINUNE”. Iar incredibilul s-a produs cu 8 minute înainte de final. Under centrează și Manolas o zidește pe Barcelona în afara zidului de calificare în semifinalele Ligii Campionilor.

AS Roma - Barcelona 3-0, iar elevii lui Di Francesco au devenit abia a treia formație din istorie care întoarce un asemenea deficit, într-o fază eliminatorie din Champions League.

Celelalte două precedente au avut loc în 2004, respectiv 2017. Acum 14 ani, Milan se impunea în turul sferturilor cu 4-1 pe teren propriu, însă "Super Depor" avea o reprezentaţie de gală în retur, câştigând cu 4-0. Anul trecut, chiar Barcelona a fost cea care a reuşit să întoarcă o diferenţă ce nu părea că poate fi remontată. După 4-0 la Paris, catalanii punctau de trei ori după minutul 88, pentru a elimina PSG cu 6-5 la general.

AS Roma - Barcelona 3-0 (1-4 și 4-4 general)

Manchester City - Liverpool 1-2 (0-3 și 1-5 general)

⏰ RESULTS ⏰



A stunning second-leg comeback sends Roma to the semi-finals; Liverpool reach last 4 for the first time since 2008. 🎉🎉🎉



* Roma win on away goals#UCL pic.twitter.com/i9ilc2ifyt