SECRETELE necesare pentru CREȘTEREA ȘANSELOR DE CÂȘTIG la PARIURILE ONLINE

Esti pasionat de sport? Iti doresti sa valorifici cunostintele pe care le ai, transformandu-le intr-un venit suplimentar, periodic? Daca esti dispus sa investesti timp in acest hobby, pentru a te dezvolta constant si a deveni cel mai bun, creste-ti exponential sansele, tinand cont de sfaturile celor cu mai multa experienta, dispusi sa te ajute.

Importanta informarii inainte de a paria

Orice parior cu experienta, stie cat de important este sa “iti faci temele” inainte de a depune o miza. Informarea este cheia succesului in acest joc de noroc, deoarece iti ofera posibilitatea de a-ti calcula si asuma sansele reale de castig. Astfel, inainte de a face o alegere, consulta biletul zilei, cotele si pronosticurile regasite pe site-urile de specialitate.

Pentru a avea cat mai multe pariuri castigatoare, este nevoie sa apelezi la sfaturile profesionistilor din domeniu si sa iei o decizie in urma consultarii unor statistici proprii, sau realizate de catre cei mai buni tipseri, inglobate in Biletul Zilei, luand in considerare:

Diferenta nivelului dintre cele doua echipe – comparatii intre rezultatele avute la ultimele evenimente sportive;

Starea de sanatate a jucatorilor, actuala si trecuta;

Modificarile interne ale membrilor echipelor (in caz de suspendare, accidentare, transferuri) – daca s-a adus un jucator nou, calitatea relationarii coechipierilor;

Starea terenului pe care va avea loc evenimentul – calitatea gazonului, conditii pentru orice vreme (acoperit/in aer liber, sanse pentru canicula / ploaie / ninsoare);

Nivelul echipelor – in functie de liga, pregatire tehnica, antrenori;

Factorii de stres si oboseala – timpul alocat refacerii dupa un meci sau dupa deplasari;

Motivatia fiecarui jucator (in functie de existenta sau valoarea bonusurilor oferite intern sau de catre sponsorii externi);

Rivalitatea echipelor;

In cazul meciurilor live, evolutia factorilor ce influenteaza scorul, inclusiv suporterii si evenimentele neplacute datorate acestora.

Totodata, inainte sa investesti, tine cont de:

Obiectivismul pe care trebuie sa il ai – pentru a avea succes, este nevoie, uneori, sa nu depui pariul pe echipa favorita, ci pe adversara sa. Daca esti sigur ca poti fi rational si vei alege varianta corecta, dar nu neaparat placuta, atunci cand va fi nevoie, esti pregatit sa incepi aceasta frumoasa experienta si sa te bucuri de castigurile sale. Timpul si rabdarea de a te informa, fiind mereu atent la ultimele noutati. Pariurile sportive sau depuse pe evenimente sociale pot reprezenta un venit suplimentar substantial, daca sunt asumate si calculate corespunzator. De accea, trebuie sa fii foarte rational cand iei decizii si sa respecti regulile impuse de casa de pariuri unde vrei sa iti plasezi mizele, fiind prudent cu sumele investite, in raport cu venitul tau constant si periodic. Sistemele de joc si strategiile pe care le implementezi, sunt direct proportionale cu profitul tau curent si viitor, provenit din acest joc de noroc. Ele pot reprezenta atuuri foarte mari in fata altor pariori, daca le gasesti pe cele potrivite tie si le personalizezi in functie de timpul si bugetul pe care il poti aloca.

Ce casa de pariuri sa alegi?

Simplu – pe cea care ti se potriveste cel mai bine. Exista criterii de baza pe care aceasta trebuie sa le indeplineasca, precum:

Licentierea oficiala;

Capacitatea de a oferi constant informatii actualizate;

Sustinerea platformelor perfect functionale pentru desktop si mobil;

Asigurarea Serviciul “Relatii Clienti”, non-stop;

Oferirea unei game vaste de sporturi si pariuri, inclusiv de categorii speciale;

Periodic sau constant, diverse bonusuri si promotii.

Cu toate acestea, exista mai multe case de pariuri in mediul online care indeplinesc aceste cerinte. Diferentiaza-le si alege-o pe cea mai potrivita TIE, in functie de:

Regulamentul intern si cerintele acestuia, aspect direct proportional cu propriile tale strategii si siteme de pariuri;

Valoarea si conditiile de utilizare ale bonusului initial;

Diversitatea categoriilor si pariurilor din care poti alege, la sportul tau favorit;

Raportul dintre modalitatile de plata (depunere / retragere) oferite si cele pe care le preferi.

Fii ambitios si nu te lasa influentat de cei din jur, pastrandu-ti constant o judecata clara, obiectiva si neabatandu-te de la drumul tau, chiar daca esti nevoit sa alegi intre echipa favorita si adversara sa. Consulta cele mai bune si de incredere surse de informare, verificandu-ti constant cunostintele si ascultandu-ti instinctul, atunci cand acestea nu sunt suficiente.