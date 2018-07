Sepsi Sf. Gheorghe - ”U” Craiova LIVE VIDEO ONLINE

Sepsi Sf. Gheorghe - ”U” Craiova LIVE VIDEO. Două dintre echipele care au dezamăgit în prima etapă a sezonului, Sepsi OSK Sf. Gheorghe și ”U” Craiova 1948 se întâlnesc duminică, într-un duel care poate fi urmărit live video online pe site-urile DigiSport (dacă ești abonat Digisport) sau Telekom Sport (dacă ești abonat Telekom Sport). Meciul Sepsi ”U” Craiova este live video online de la ora 18:00.

Zero am consemnat în dreptul golurilor marcate de Sepsi și "U" Craiova după etapa de debut a sezonului 2018-2019. Elevii lui Eugen Neagoe au fost foarte slabi în meciul cu nou-promovate AFC Hermannstadt, pe care l-au pierdut cu 0-1. Rivala de duminică, Craiova, a arătat că nu mai are atac după plecările lui Băluță și Gustavo.

Craiova a remizat acasă, scor 0-0, cu Poli Iași, într-un meci în care a avut și ghinion, dar și o vizibilă scădere pe plan ofensiv. Echipa lui Devis Mangia este vizibil slăbită de la mijloc în sus. Cicăldău nu este nicidecum un jucător care să poate să suplinească plecările lui Gustavo și Băluță, astfel că oltenii încă suferă.

Dacă oltenii suferă pentru că n-au "material" în atac, echipa lui Eugen Neagoe suferă pentru că nu e sudată. În meciul cu AFC Hermannstadt, jucat la Târgu Mureș, revelația play-out-ului a dezamăgit total. Deși s-a întărit, Sepsi a părut ca o echipă ruptă în toate compartimentele și a semănat mult cu echipa din startul sezonului trecut.

Patru meciuri s-au jucat în istorie între Sepsi și "U" Craiova. Toate au fost câștigate de olteni: două în campionat și două în Cupa României. Ultimul meci jucat între cele două s-a disputat la Craiova, acolo unde oltenii s-au impus greu, 1-0, cu golul marcat de Gustavo.

La casele de pariuri, oltenii sunt favoriți, însă cota e destul de mare: 2,30. Spre exemplu, în sezonul trecut aveau 1,70. Gazdele primesc cotă 3,30 pentru o surpriză, iar remiza primește cota 3,20. Pentru acest meci vom oferi un pont bazat pe lipsa de goluri: "sub 2,5 goluri" la cotă 1,66.