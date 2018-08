Record după record pentru Simona Halep! Celebra tenismenă e la un pas să scrie istorie, după ce s-a calificat în finala de la Cincinnati

Simona Halep doboară record după record! Campioana noastră s-a calificat în finala de la Cincinnati, după ce a învins-o, într-un meci extraordinar, pe numărul 37 mondial. În mai puţin de două ore, o va înfrunta pe olandeza Kiki Bertens. Halep este la un pas de a fi prima jucătoare din istorie care câştigă, într-o singură săptămână, şi titlul de la Montreal, şi pe cel de la Cincinnati.

Simona pare de neoprit. De bucurie, la finalul meciului, numărul 1 mondial şi-a aruncat racheta pe teren. A jucat cu forţă şi încredere împotriva Arinei Sabalenka, o revelaţie a tenisului din ultimele luni. Şi a învins-o, după un ultim set spectaculos.

Simona Halep are şanse mari să câştige şi finala de la Cincinnati. Ar fi al doilea turneu consecutiv cucerit, dupa Rogers Cup. În mai puţin de două ore, românca de 26 de ani o va înfrunta pe olandeza Kiki Bertens, locul 17 WTA. Îi cunoaşte strategiile, pentru că a mai jucat împotriva ei de trei ori. Ultima dată, în 2017, la Roma, când a învins-o.

Ascensiunea numărului unu mondial a impresionat lumea întreagă. Anul acesta e considerat cel mai bun din cariera ei - are şase finale jucate. Nu s-a mai întâmplat asta din 2013. Pentru victoria din semifinală, sportiva din Constanţa a apărut în cele mai mari publicaţii din lume.

Campioana noastră este la un pas de a intra, încă o dată, în istorie. Nicio altă jucătoare de tenis nu a ajuns vreodată la performanţa de a câştiga, în acelaşi an, şi la Montreal, şi la Cicinnati. Return to index of stories...