Halep, despre finalul meciului cu Dart: Mi-am pierdut concentrarea

Ea a admis că l-a enervat pe antrenorul Darren Cahill, astfel că va urma să doneze o sumă consistentă pentru victimele incendiilor de vegetaţie din Australia.

"A fost un pic periculos, mi-am pierdut concentrarea, dar şi ea a început să joace foarte bune, mi-a fost mult mai greu să-i fac faţă, dar mă bucur că m-am calificat. Îmi place să joc sub presiune, e mai distractiv şi mai captivant, dar aş prefera să termin meciurile atunci când trebuie. Cred că azi sigur am strâns bani pentru incendiile de vegetaţie. Darren ţine socoteala şi mi-e frică să-l întreb. Este un lucru frumos de făcut, o fac cu plăcere (n.r. - donaţia). Este frumos să-l am din nou de partea mea pe Darren, îmi dă încredere şi mă ajută să-mi îmbunătăţesc jocul. Ar fi foarte frumos să câştig al treilea grand slam, dar sunt departe de a mă gândi la acest titlu. Am amintiri frumoase, în 2018 am făcut multe meciuri bune aici, este extraordinar să joc în faţa acestui public cald. Vă mulţumesc tuturor şi sper să câştig al treilea grand slam aici", a declarat Halep, la interviul pe teren.

Simona Halep, locul 3 WTA şi cap de serie numărul 4, a învins-o, joi, cu scorul de 6-2, 6-4, pe britanica Harriet Dart, locul 173 WTA, venită din calificări, în turul al doilea al Australian Open.

Fostul lider WTA va evolua a şasea oară în turul al treilea la Melbourne cu americanca Danielle Collins, locul 25 WTA şi cap de serie numărul 26, sau cu Iulia Putinţeva din Kazahstan, locul 38 WTA.