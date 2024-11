Simona Halep și-a împărtășit în mediul online sentimentele cu privire la decizia în cazul sportivei Iga Swiatek. Iată ce spune despre suspendarea primită de aceasta.

Simona Halep a reacționat după ce a aflat perioada de suspendare a sportivei Iga Swiatek. Jucătoarea din Polonia a fost testată pozitiv cu trimetazidină.

Cum a reacționat Simona Halep după ce a aflat deciza ITIA în privința sportivei Iga Swiatek: „Îmi este realmente imposibil...”

Iga Swiatek a ieșit pozitiv la trimetazidină și a fost suspendată o lună, adică perioada minimă. În cazul Simonei Halep, Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului a dat o pedeapsă de patru ani.

Românca a fost nevoită să își facă dreptate la TAS. A avut câștig de cauză la Lausanne, iar suspendarea s-a redus la nouă luni.

Simona Halep a reacționat în mediul online după aflarea deciziei.

„Stau şi încerc să înţeleg, dar îmi este realmente imposibil să înţeleg aşa ceva. Stau şi mă întreb, de ce o aşa mare diferenţă de tratament şi judecată? Nu găsesc şi nici nu cred că poate exista un răspuns logic. Nu poate fi decât rea voinţă din partea ITIA, organizaţia care a făcut absolut totul să mă distrugă în ciuda evidenţei.

S-a dorit foarte tare să mi se distrugă ultimii ani din carieră, s-a dorit ceva ce niciodată nu mi-aş fi putut imagina că se poate dori. Am crezut în bine mereu, am crezut în corectitudinea acestui sport, am crezut în bunătate.

A fost dureroasă, este dureroasă şi poate că va fi mereu dureroasă nedreptatea care mi-a fost făcută. Cum e posibil ca în cazuri identice întâmplate cam în acelaşi timp ITIA să aibă abordări complet diferite în detrimentul meu.

Cum aş putea să accept că WTA şi consiliul de jucătoare nu au vrut să-mi redea clasamentul pe care îl merităm?! Am pierdut doi ani din carieră, am pierdut multe nopţi în care nu am reuşit să adorm, gânduri, anxietate, întrebări fără răspunsuri… dar am câştigat dreptatea.

S-a dovedit că a fost o contaminare şi că paşaportul biologic a fost o pură invenţie. Şi am mai câştigat ceva, sufletul mi-a rămas curat!! Simt dezamăgire, simt mâhnire, simt frustrare, dar nu simt răutate nici măcar acum.

Sunt recunoscătoare pentru susţinerea şi iubirea necondiţionată a celor care au fost alături de mine în fiecare zi. VĂ MULŢUMESC! În toată răutatea, am avut parte şi de iubire pentru că cei ce mi-au oferit iubire în momentele acelea m-au cunoscut cu adevărat! Poate că asta este cea mai mare victorie!

Cum bine ştim în fiecare dimineaţă răsare soarele pentru toată lumea, dar e bine să răsară găsindu-te cu sufletul împăcat! Şi aşa sunt eu, împăcată şi mândră de ceea ce sunt”, a scris Simona pe contul său de Instagram.

Cazul sportivei din Polonia a amintit de cel al Simonei Halep, iar internauții au reacționat imediat.

„Aceste agenții au distrus cu adevărat cariera atâtor jucători precum Halep și Ymer, în timp ce au făcut tot posibilul pentru ca Sinner și Swiatek să scape cu pedepse minime în cazurile de dopaj. Este dezgustător să fiu un fan al acestui sport chiar acum”, a scris un internaut.

„Dublu standard! Simona Halep a fost exclusă aproape doi ani în timpul anchetei care aproape i-a încheiat cariera, dar Swiatek primeşte o lună. În acelaşi timp, lui Sinner i s-a permis să continue să joace! La WTA sunt o grămadă de ipocriţi cu prejudecăţi”, este de părere altcineva.

