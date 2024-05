Paparazzi au surprins-o pe Simona Halep alături de Dorin Mateiu, unul dintre cei mai prosperi oameni de afaceri din România. S-a zvonit că cei doi formează un cuplu, iar afaceristul a reacționat.

În septembrie 2022, Simona Halep divorța oficial de Toni Iuruc, cu doar câteva zile înainte să împlinească un an de căsnicie. De atunci, nu a mai fost văzută în preajma altui bărbat.

Prima reacție a afaceristului Dorin Mateiu, după ce s-a spus că are o relație cu Simona Halep

De curând, sportiva a fost fotografiată într-un local din București alături de Dorin Mateiu de către paparazzi MediaFlux. Imaginile nu arătau o apropiere între cei doi, dar au apărut imediat zvonuri că ar forma un cuplu.

Pentru a stopa speculațiile, Dorin Mateiu a negat vehement că ar fi implicat într-o relație amoroasă cu sportiva.

„Suntem cunoștințe. Asta pot să spun. Și-a luat apartament la Rahmaninov acolo, ne știm de acolo. O relație amoroasă, de cuplu? Doamne ferește! Exclus așa ceva. (...) Eu am invitat-o. De ce? Pentru că am vrut să vorbim. Ne-am întâlnit de mai multe ori în acel complex și am considerat că putem discuta despre multe lucruri. Nu neapărat de afaceri, dar nici despre ce se scrie acolo. E o tâmpenie, o prostie, dar, în fine, așa a apărut”, a mai afirmat milionarul pentru Prosport.

Dorin Mateiu este supranumit ”regele mezelurilor din Transilvania”. El este posesorul unei averi uriașe, estimată la 70 de milioane de euro și ocupă locul 110 în TOP 300 Capital al celor mai bogați români.

Dorin Mateiu este acționar majoritar la Alba Mall și a dezvoltat mai multe proiecte imobiliare de lux în Brașov și București.

Ce avere are Simona Halep

Până în 2021, Simona Halep a câștigat puțin peste 37 de milioane de dolari din tenis. O altă sursă de venituri, pe lângă afacerile sale și competițiile sportive la care ea participă, sunt contractele din publicitate.

Fosta campioană de la Roland Garros și Wimbledon e prima la categoria celor mai bogate personalități din sportul românesc.

Conform Antena Sport, în 2020, Simona Halep a făcut aproape 1 milion de euro din afacerile imobiliare. Firma deținută de familia constănțencei a avut o cifră de afaceri în valoare de 4,56 milioane de lei (900.000 de euro) și un profit de 1,65 milioane de lei.