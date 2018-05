Simona Halep, victorie fulger cu Taylor Townsend în turul II la Roland Garros! Urmează reeditarea semifinalei din 2014 de la Paris

Simona Halep nu a avut nicio problemă în a se impune contra jucătoarei de pe locul 72 WTA. Câte 3 break-uri în setul 1 și 2 în cel secund au fost suficiente pentru calificare. Halep nu a forțat prea mult azi, însă liderul WTA a jucat mult mai bine decât în turul I, cu Riske.

30th match win of the year for @Simona_Halep 👍



She defeats Townsend 6-3 6-1 to set up 3R clash with Petkovic.#RG18 pic.twitter.com/WjAMwyvr0R