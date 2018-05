Roland Garros 2018. Simona Halep și-a aflat adversara din primul tur de la Openul Franței! Tabloul celor 5 românce de la Paris

Roland Garros 2018. Simona Halep, locul 1 WTA, și-a aflat adversara din primul tur de la Roland Garros. Românca a avut șansă la tragerea la sorți și va avea de înfruntat o jucătoare din afara top 100 mondial, Alison Riske (27 de ani, 105 WTA).

Roland Garros 2018. Dacă va trece de Alison Riske, pe care o conduce cu 2-0 la meciurile directe, Simona Halep va evolua în manşa secundă, contra câştigătoarei disputei Taylor Townsend (71 WTA) - Myrtle Georges (218 WTA), ambele posesoare de Wildcard la Paris.

Misiunea grea pentru Simona Halep se anunță din turul III. Aici, Halep poate da peste reprezentanta gazdelor, Kristina Mladenovic, în timp ce în optimi ar putea juca împotriva Soranei Cîrstea. Pe sfertul Simonei se mai găsesc Angelique Kerber, Kiki Bertens şi Caroline Garcia. În semifinalele competiţiei, Halep ar putea da peste Garbine Muguruza sau peste Karolina Pliskova.

Turul I de la Roland Garros pentru primele 4 jucătoare ale lumii:

1 Simona Halep vs Alison Riske

2 Caroline Wozniacki vs Danielle Collins

3 Garbine Muguruza vs Svetlana Kuznetsova

4 Elina Svitolina vs Ajla Tomljanovic

Cum ar putea arăta sferturile de finală de la Roland Garros:

No.1 Simona Halep vs No.7 Caroline Garcia

No.3 Garbine Muguruza vs No.6 Karolina Pliskova

No.5 Jelena Ostapenko vs No.4 Elina Svitolina

No.8 Petra Kvitova vs No.2 Caroline Wozniacki

Roland Garros 2018. În cadrul celui de-al doilea Grand Slam al anului, care debutează duminică, 27 mai, mai sunt angrenate alte 4 românce.

Ana Bogdan (65 WTA) - Marketa Vondrousova (90WTA - Cehia), nu s-au mai întâlnit până acum.

Irina Begu (41 WTA) - Anna Karolina Schmiedlova (78 WTA - Slovacia), 1-3.

Sorana Cîrstea (46 WTA) - Daria Gavrilova (24 WTA - Australia) - duel în premieră

Mihaela Buzărnescu (32 WTA) - Vania King (1276 WTA - USA) - duel în premieră

Celor 5 jucătoare din România intrate direct pe tabloul principal, Halep, Buzărnescu, Begu, Cîrstea și Ana Bogdan li se pot adăuga alte 2 românce care au ajuns în ”finala” calificărilor:

Irina Maria Bara (161 WTA) - Caroline Dolehide (126 WTA)

Alexandra Dulgheru (160 WTA) - Tamara Korpatsch (145 WTA)