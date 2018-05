Scenariu-șoc în tenisul feminin: Simona Halep, detronată de pe locul 1 WTA înainte de Wimbledon. Cine ar putea să-i ia locul printr-o decizie controversată

Conform presei engleze, Serena Williams ar putea ajunge favorita principala la Wimbledon! Deși Simona Halep este numarul 1 mondial și speră să fie cap de serie nr.1 în premiera la turneul de Mare Slem din Marea Britanie, organizatorii se gândesc sa facă o excepție pentru Serena Williams, scrie BBC.

Is it fair that Serena Williams is being considered for top seed at Wimbledon after her pregnancy (despite being 449th), but Andy Murray is being overlooked due to a hip injury? https://t.co/sKKvFjDdsJ