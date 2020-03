Simona Halep: Aveţi grijă, staţi acasă şi fiţi pozitivi. Totul va fi bine!

"Ce faceţi pentru a rămâne pozitivi în această perioadă? Iată ce am făcut eu pentru a-mi lumina zilele petrecute acasă. Eu sunt acasă, în fiecare zi, de fapt, non-stop. Acum câteva zile m-am gândit, şi am decis, să înrămez şi să pun pe perete racheta cu care am jucat la Wimbledon în 2019, iar alături este poza cu trofeul. Am decis să le înrămez pentru a avea o amintire frumoasă. Sper că v-au plăcut. Aveţi grijă, staţi acasă şi fiţi pozitivi. Totul va fi bine!”, a scris Simona Halep pe reţelele de socializare.

Sursa : news.ro