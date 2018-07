Simona Halep, debut fulminant la Wimbledon 2018! Campioana de la Paris nu a avut probleme cu Nara. Adversară surpriză în turul II

Simona Halep, victorie în turul I la Wimbledon 2018. Fără să strălucească, Simona s-a impus la capătul unui meci în care a făcut 4 break-uri și și-a pierdut o singură dată serviciul. Imediat după meci, Halep a declarat: ”A fost o încercare dificilă pentru mine să vin aici și să câștig în turul 1. Nu a fost ușor să fac asta după ce am câștigat un Grand Slam. M-am simțit bine. Nu m-am gândit prea mult. Am încredere că voi evolua bine și pe iarbă”, a spus liderul WTA pentru BBC.

Back-to-back Grand Slam titles incoming?



⁰⁰@rolandgarros champion @Simona_Halep defeats Kurumi Nara 6-2, 6-4 to reach the second round of #Wimbledon pic.twitter.com/jQa0BMlc7K