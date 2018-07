Wimbledon 2018! A fost anunțată ora meciului Simona Halep - Kurumi Nara. Iată programul celor 4 români din ziua 2 la Londra

Simona Halep - Kurumi Nara, turul la Wimbledon 2018! Debut foarte bun pentru fetele din România la ediția 2018 a Wimbledonului. Din cele 5 jucătoare intrate ieri, Sorana Cîrstea, Alexandra Dulgheru și Mihaela Buzărnescu s-au calificat spectaculos, Gabriela Ruse a impresionat și a pierdut la limită cu Agnieszka Radwanska și doar Irina Begu a dezamăgit total, fiind învinsă de puștoaica Katie Swan (201 WTA).

Simona Halep - Kurumi Nara, turul la Wimbledon 2018! Astăzi, în ziua 2 de la ”All England Club”, pe iarba londoneză vom avea 4 români. Printre ei se află și Simona Halep (1 WTA), cea de la care toată lumea așteaptă un nou turneu de Grand Slam memorabil. Campioana de la Roland Garros 2018 o va înfrunta pe japoneza Kurumi Nara (26 de ani, 100 WTA), într-o partidă care va avea loc pe Terenul Central de la Wimbledon. Partida e programată ultima pe cea mai importantă arenă de la Wimbledon și va începe în jurul orei 19:00. Iată ordinea meciurile pe arena principală:

TUESDAY'S ORDER OF PLAY (Centre Court, from 13.00 BST)



Garbiñe Muguruza vs Naomi Broady

Rafael Nadal vs Dudi Sela

Simona Halep vs Kurumi Nara#Wimbledon — Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2018

Simona Halep - Kurumi Nara, turul I Wimbledon 2018! Liderul mondial și Kurumi Nara s-au întâlnit până acum o singură dată, în 2014, în turul al doilea al turneului de la Indian Wells. Simona s-a impus, atunci, în două seturi, scor 6-2, 6-2. Halep avea să ajungă atunci în semifinale, unde a fost învinsă de Agnieszka Radwanska.

Alte două jucătoare din România vor intra astăzi pe terenurile de la Wimbledon:

Ana Bogdan (59 WTA) - Lara Arruabarrena (88 WTA) în primul meci al zilei de pe Terenul 4, de la 13:30

Monica Niculescu (61 WTA) - Naomi Osaka (18 WTA), al treilea meci pe Terenul 18, va începe după disputele masculine Ernests Gulbis v Jay Clarke și Taro Daniel v Fabio Fognini

Tot azi, va debuta la Wimbledon și Marius Copil, care îl va întâlni pe olandezul Robin Haase, într-o partidă care va avea loc pe Terenul 5, după ora 15:30.

Rezultatele primei zile de la Wimbledon 2014 pentru jucătoarele din România:

Sorana Cîrstea - Magdalena Rybarikova 7-5, 6-3

Alexandra Dulgheru - Kristyna Pliskova 6-4, 1-6, 6-2

Mihaela Buzărnescu - Aryna Sabalenka 6-7, 6-1, 6-4

Irina Begu - Katie Swan 2-6, 2-6

Gabriela Ruse - Agnieszka Radwanska 3-6, 6-4, 5-7