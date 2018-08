Simona Halep își cunoaște adversara din turul II de la Cincinnati! Când are loc meciul liderului WTA

Simona Halep (1 WTA) - Ajla Tomljanovic (58 WTA) va fi un duel în premieră în circuitul WTA, care se va disputa miercuri, la o oră care va fi anunțată în această seară de către organizatorii turneului de 2,87 milioane de dolari.

Meciul de ieri noapte dintre Irina Begu și Ajla Tomljanovic a fost unul de două ore, pe care românca l-a început bine. Irina a câștigat primul set, 6-4, dar australianca a jucat mai bine în final și a câștigat clar următoarele două seturi, 6-3, 6-3.

It was a very close match and @irina_begu kept fighting back. Down 0-4 in the 1st, Irina was able to fight back to win the 1st set. And even started to fight back in the 3rd. But in the end Ajla Tomljanovic defeated Irina 4-6, 6-3, 6-3. Ajla will face Simona in R2.#CincyTennis pic.twitter.com/12UXpoxp3t