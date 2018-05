Simona Halep - Karolina Pliskova, în sferturile de finală de la Madrid! Duelul dintre liderul WTA și locul 6 mondial începe de la un scor categoric în duelurile directe

Simona Halep - Karolina Pliskova, în sferturile de finală de la Madrid reprezintă unul dintre ”clasicele” circuitului WTA din ultimii trei ani. Cele două jucătoare se cunosc bine, s-au întâlnit pe aproape toate suprafețele, la toate nivelurile, iar azi, la turneul Premier Mandatory de la Madrid, joacă pentru un loc în careul de ași al turneului câștigat de Halep în ultimii doi ani

Simona Halep - Karolina Pliskova, în sferturile de finală de la Madrid! Meciul dintre liderul WTA și a 6-a jucătoare a lumii este programat în jurul orei 15:00, pe arena Manolo Santana, după meciul Caroline Garcia - Carla Suarez Navarro.

Simona Halep - Karolina Pliskova, în sferturile de finală de la Madrid! Simona și Karolina se cunosc foarte bine. Din 2015, de la Dubai, până în ianuarie 2018, la Australian Open, cele două s-au întâlnit frecvent în circuitul WTA, acolo unde Simona s-a impus de fiecare dată.

Simona Halep - Karolina Pliskova, în sferturile de finală de la Madrid! ”Sfertul” de la Madrid va reprezenta cea de-a 7-a partidă Halep - Pliskova în circuitul WTA. De fiecarea dată, Halep s-a simțit perfect în meciurile cu cea mai bună dintre surorile Pliskova. Un singur meci a pierdut Halep cu Ka. Pliskova în carieră, însă nu în circuitul WTA, ci în Fed Cup. Paradoxal, succesul a venit pe tărâm românesc, în 2016, scor 6-7, 6-4, 6-2 pentru cehoaică. A fost atunci un meci din Cupa Federației Internaționale în care Simona nu s-a simțit în largul ei. De altfel, România a pierdut calificarea în semifinalele Fed Cup, fiind învinsă cu 2-3 de Cehia, în Cluj Napoca.

Simona Halep - Karolina Pliskova, în sferturile de finală de la Madrid! Așadar, Simona conduce categoric în raportul meciurilor directe cu Karolina Pliskova, 6-0 (în WTA). Ultima confruntare dintre cele două a avut loc în acest an, în sferturile de la Australian Open, când românca s-a impus categoric, 6-3, 6-2. Pe zgură, cele două s-au întâlnit o singură dată, în semifinalele de la Roland Garros de anul trecut. Simona a câștigat atunci în trei seturi, 6-4, 3-6, 6-3.

În circuitul WTA, Simona a demolat-o pe Pliskova pe unde a prins-o:

- 6-4 7-6(4) în finala de la Dubai (2015)

- 6-4 6-4 în turul III la Indian Wells (2015)

- 6-4 7-5 în ”sferturi” la Sydney (2016)

- 6-3 6-3 în turul III la Montreal (2016)

- 6-4 3-6 6-3 în semifinale la Roland Garros (2017)

- 6-3, 6-2 în ”sferturi” la Australian Open

Karolina Pliskova speră că azi va veni ziua cea mare, în care s-o învingă pe Halep în premieră într-un turneul WTA: ”Kristyna a avut şanse, asta e bine. Cred că eu sunt mai confortabilă în duelurile cu Halep. În semifinala de la Paris nu am pus multă forţă în lovituri, ci am intrat în schimburile de mingi, cumva similar cu partida de astăzi, dar mai agresiv. Cam aşa aş vrea să joc şi mâine”, a comentat Pliskova.

Drumul celor două jucătoare până în ”sferturi” la WTA Madrid:

Turul I: Halep - Makarova 6-1, 6-0/ Pliskova - Vesnina 6-4, 6-2

Turul II: Halep - Mertens 6-0, 6-3/ Pliskova - Azarenka 6-2, 1-6, 7-5

Turul III: Halep - Kr. Pliskova 6-1, 6-4/ Pliskova - Stephens 6-2, 6-3