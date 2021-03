Simona Halep s-a retras de la Turneul de la Dubai 2021. Care este motivul din spatele deciziei sale

De ce nu participă Simona Halep la turneul de la Dubai

Turneul de la Dubai, programat în perioada 8-14 martie, este unul de categorie WTA 1.000. Simona Halep nu poate participa din cauza unor probleme medicale.

"Din păcate nu mă simt 100% cu spatele și am luat decizia dificilă de a mă retrage de la Dubai. Am amintiri grozave de când am câștigat al 20-lea titlu al meu anul trecut acolo, așa că sunt dezamăgită că nu-mi voi putea apăra titlul anul acesta", a transmis Simona Halep pe rețelele sociale.

Ce premii sunt puse în joc la turneul de la Dubai