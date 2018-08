REZULTAT-ȘOC la US Open 2018! Simona Halep, eliminată în turul I de Kaia Kanepi. Evoluție sub orice critică a liderului WTA

Simona Halep a început catastrofal meciul. A câștigat primul game după care a dispărut total din set. De la 0-1, Kaia Kanepi a ajuns rapid la 5-1 și apoi a mai fost un singur pas până la 1-0 la seturi. Halep a răbufnit puțin și a făcut 2-5, însă a urmat un nou serviciu impecabil, și la zero, al estonei, iar actul inaugrual s-a încheiat după numai 29 de minute.

Kaia Kanepi a început în forță și setul setul. A condus cu 3-0 și 4-2. Halep a dat semne de viață și a făcut 4-4. Toate punctele au venit însă pe seama erorilor neforțate ale jucătoarei de 33 de ani din Estonia. Apoi, la 4-4, Simona și-a revenit la jocul prost și și-a pierdut decisiv serviciul. Kanepi a servit și a încheiat meciul cu 6-4.

Simona Halep - Kaia Kanepi 2-6, 4-6.

What an upset to kick off the 2018 #USOpen ! @KanepiKaia shocks World No. 1 Halep 6-2, 6-4 in the opening round. https://t.co/3OhhZ8rhPO #USOpen pic.twitter.com/26faPkPkb4

Simona Halep a intrat într-o istorie neagră a turneului de la Flushing Meadows. Niciodată un lider mondial din Era Open nu a pierdut în turul I la US Open. S-a mai întâmplat la Australian Open, Wimbledon și Roland Garros, dar niciodată în Statele United.

In the Open Era, the No.1 seed has never lost in the first round @usopen.



It has happened 5 times across all Slams: pic.twitter.com/gKVA2Ffmc1