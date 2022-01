Sorana Cîrstea a înfrânt-o pe Petra Kvitova la Australian Open. Ce reacții a stârnit sportiva

Sorana Cârstea, locul 38 WTA, a învins-o pe Petra Kvitova, locul 19 WTA într-un meci strâns. Petra Kvitova a fost finalistă la Australian Open în 2019, dar cu toate acestea românca a reușit să îi facă față cu brio într-u meci de 72 minute, cu un scor de 6-2, 6-2.

Pe contul de Twitter al WTA, jucătoare de tenis din România a fost lăudată pentru victoria ei și s-a scris despre ea că și-a luat avânt la Melbourne și a continuat să facă senzație în meciul cu Petra Kvitova, pe care a învins-o pentru al doilea an consecutiv.

Soaring in Melbourne 😎@sorana_cirstea upsets the Czech Kvitova for the second straight year at the #AusOpen. pic.twitter.com/tpWotK45Od