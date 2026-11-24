Sarah Dumitrescu, fiica Anamariei Prodan, a decis să se retragă din activitatea sportivă. Iată ce a însemnat acest lucru pentru ea și familia ei.

Sarah Dumitrescu, fiica impresarei Anamaria Prodan și a fostului baschetbalist Tiberiu Dumitrescu, și-a construit parcursul sportiv în Statele Unite, unde a plecat încă din adolescență pentru a-și urma visul de a deveni baschetbalistă profesionistă. A evoluat în academii americane, a ajuns în NCAA Division I și a reprezentat România, însă accidentările repetate au determinat-o, în cele din urmă, să renunțe la sportul de performanță.

Citește și: Imagini cu Sarah Dumitrescu în costum de baie după ce a slăbit considerabil. Cum arată fiica Anamariei Prodan

Sarah Dumitrescu: Parcursul în baschet

Sarah și-a început formarea sportivă în Statele Unite, evoluând la Pro Basketball Academy și, ulterior, la IMG Academy din Bradenton, Florida. În perioada junioratului, a atras atenția recrutorilor americani, fiind evaluată drept prospect de trei stele de ESPN și de patru stele de Prospect Nation. A fost căpitanul echipei IMG în sezonul 2017–2018 și MVP în sezonul următor. Totodată, a reprezentat România la competițiile internaționale de juniori, remarcându-se în special la turneul U16 din 2016, unde a avut o medie de 11,7 puncte și șase recuperări pe meci.

Articolul continuă după reclamă

În 2019, a făcut pasul către NCAA Division I, fiind recrutată de University of Mississippi, unde a evoluat pentru Ole Miss Rebels, conform unei surse. Debutul a fost promițător, însă în noiembrie 2019 a suferit o ruptură de ligament încrucișat anterior la genunchiul drept, care i-a încheiat sezonul. În decembrie 2020, la revenirea în competiție, a suferit o a doua ruptură de ACL, de această dată la genunchiul stâng.

Ulterior, și-a continuat parcursul universitar la Cal Poly Mustangs, unde a jucat în sezonul 2021–2022, participând la 23 de meciuri. După o nouă accidentare și o intervenție chirurgicală în 2022, a reușit să revină pe teren și să reprezinte România la Jocurile Francofoniei din 2023, desfășurate la Kinshasa.

În august 2023, a semnat cu Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe, una dintre echipele importante ale baschetului feminin românesc, încercând să-și relanseze cariera după anii marcați de accidentări și recuperări.

Citește și: Sarah Dumitrescu a apărut pentru prima oară cu iubitul ei. Cine o face fericită pe fiica Anamariei Prodan

Ce a mărturisit Sarah Dumitrescu despre retragerea sa

Deși a reușit să revină pe teren după perioadele de recuperare, problemele medicale au continuat. În cele din urmă, Sarah a ajuns la patru intervenții chirurgicale, iar perspectiva unei noi accidentări a determinat-o să ia decizia retragerii. Sportiva a dezvăluit în cadrul unui podcast că hotărârea nu a fost una planificată, ci a venit în ultimul moment:

„Decizia mea să mă retrag a fost făcută în ultima secundă. În sensul că și după a patra operație, când mi-am terminat recuperarea, eu eram fermă că pot să joc și o să mă întorc la sportul ăsta pe care îl iubesc.”

Citește și: Anamaria Prodan i-a făcut cadou o mașină de lux fiicei sale. Prima apariție lângă bolidul care costă câteva zeci de mii de euro

Hotărârea finală a fost luată împreună cu părinții și familia, în urma discuțiilor despre riscurile medicale pe care le-ar fi presupus continuarea activității sportive. După patru operații, posibilitățile de reconstrucție a genunchiului deveniseră extrem de limitate, iar medicii au avertizat-o că o nouă accidentare ar putea avea consecințe mult mai grave pe termen lung.

„A fost o decizie luată cu părinții mei și cu familia mea în sensul că sunt la a patra, nu mai am din ce să iau să-mi reconstruiesc piciorul. (...) A fost one of those things unde și doctorii știi, ok, te lăsăm să joci, doar că nu mai am ce să-ți fac după aceea, adică o să fie mult mai grav in the long term.”

Astfel, retragerea nu a venit ca urmare a pierderii pasiunii pentru baschet sau a lipsei dorinței de a continua, ci din necesitatea de a-și proteja sănătatea. Sarah a ales să pună capăt carierei competiționale după ani în care a încercat să depășească accidentările și să revină la nivelul la care își dorea să joace.

Citește și: Rebecca Dumitrescu, apariție rară pe micile ecrane. De ce fiica cea mare a Anamariei Prodan se ferește de camere

Parcursul său a cuprins experiențe importante, reușind să-și urmeze visul sportiv și să evolueze într-un sistem universitar competitiv, departe de casă.

În cele din urmă, după patru operații și numeroase perioade de recuperare, a fost nevoită să aleagă între continuarea sportului pe care îl iubea și riscul unor probleme medicale permanente. A ales sănătatea, încheind un capitol important al vieții sale.