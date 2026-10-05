Hagi, fără niciun atacant veritabil! România vs. Suedia, liveVIDEO pe Antena 1 și Antena PLAY, de la ora 21:45!

Naționala de fotbal a României va da piept cu Suedia în cel de-al patrulea meci din cadrul grupelor UEFA Nations League. Disputa care va avea loc pe Arena Națională va fi în direct pe Antena 1 şi Antena PLAY, de la ora 21:45!

Publicat: Luni, 05 Octombrie 2026, 11:12 | Actualizat Luni, 05 Octombrie 2026, 11:23

Confruntarea România - Suedia, din etapa a patra a Ligii Națiunilor 2026, va putea fi urmărită și în format LIVE VIDEO+text și pe a1.ro!

Atmosfera în tabăra ”tricolorilor” este una destul de agitată, mai ales că elevii antrenați de Gheorghe Hagi vin după trei eșecuri consecutive în care au primit 12 goluri. Seria de înfrângeri a început chiar cu adversara din aceasta seară, Suedia, 1-2 la Solna, urmată de cea Bosnia, scor 2-4, pe teren propriu, și rezultatul catastrofal cu Polonia, de la Varșovia, scor 0-6.

La partida care este programată luni de la ora 21:45 pe Arena Națională, selecționata României va fi susținută de aproximativ 50.000 de fani, biletele fiind vândute în timp record pentru disputa de la București.

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Meciul România – Suedia, din Liga Naţiunilor va fi arbitrat de Elchin Masiyev din Azerbaidjan. Elchin Masiyev va fi ajutat de Elshad Abdullayev şi Parvin Talibov, în timp ce rezervă va fi Farid Hajiyev. În Camera VAR se vor afla Jeroen Manschot şi Nicat Ismayilli.

Echipele probabile la România - Suedia

România: Radu - Rațiu, Coubiș, Burcă, Eissat - Olaru, Screciu, Cicâldău - Stanciu - Man, Tănase

Suedia: Johansson - Gudmundsson, Lindelof, E. Smith, Dahl - Bernhardsson, Larsson, Karlstrom, Nanasi - Gyokeres, Zeneli

Gică Hagi se confruntă cu probleme mari de lot! Cine sunt cei 23 de jucători pe care se va baza

UEFA a publicat în această dimineață loturile cu care cei doi selecționeri se vor prezenta la partida de pe Arena Națională. Gică Hagi nu va avea la dispoziție niciun atacant veritabil la acest joc, Louis Munteanu și Daniel Bîrligea fiind ambii accidentați. Radu Drăgușin și Virgil Ghiță, fundașii centrali titulari în Polonia, sunt suspendați. În afara lotului au fost lăsați: Andrei Burcă, Bogdan Racovițan, Andrei Borza și David Matei.

Iată întreg lotul pentru meciul România vs. Suedia:

Portari: 1. Ionuț Radu, 12. Otto Hindrich, 16. Valentin Cojocaru

Fundași: 2. Andrei Rațiu, 3. Matei Ilie, 4. Andrei Coubiș, 5. Lisav Eissat, 11. Nicușor Bancu, 15. Raul Opruț, 17. Vladimir Screciu, 23. Tony Strata

Mijlocași: 6. Tudor Băluță, 7. Darius Olaru, 8. Alexandru Cicâldău, 10. Nicolae Stanciu, 14. Ianis Hagi, 18. Răzvan Marin, 19. Cătălin Cîrjan, 21. Olimpiu Moruțan, 22. Vlad Dragomir

Atacanți: 9. Florin Tănase, 13. Valentin Mihăilă, 20. Dennis Man

Programul României din Liga Națiunilor! Toate meciurile naţionalei se văd exclusiv la Antena 1 și pe AntenaPLAY

Tricolorii vor disputa nu mai puţin de 4 meciuri în doar 11 zile, ȋntâlnind selecţionatele Suediei, Bosniei și Poloniei în drumul spre EURO. Iată programul complet:

Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Suedia – România 2-1

Luni, 28 septembrie, ora 21:45: România – Bosnia-Herţegovina 2-4

Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Polonia – România 6-0

Luni, 5 octombrie, ora 21:45: România– Suedia

Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: România – Polonia

Marţi, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herţegovina – România

Până în 2028, toate meciurile naționalei României se văd exclusiv la Antena 1 şi în AntenaPLAY. Antena 1 este prima televiziune comercială din România care transmite FIFA World Cup, consolidându-și poziția de destinație principală pentru cele mai importante evenimente sportive și de entertainment. După ediția din 2026, Antena va transmite și FIFA World Cup 2030, devenind casa Mondialului în România pentru următoarele două ediții.