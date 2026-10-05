Suedia, lovită de un val de absențe înainte de meciul cu România. Presa suedeză: un întreg prim 11 este OUT

Suedia se confruntă cu probleme importante de lot înaintea meciului cu România. Presa suedeză scrie că naționala are atât de mulți jucători indisponibili, încât ar putea fi alcătuit un întreg prim 11 din fotbaliști absenți.

Suedia, lovită de un val de absențe înainte de meciul cu România | Profimediaimages.ro

Presa suedeză anunță, chiar în ziua meciului cu România, că naționala pregătită de Graham Potter se confruntă cu probleme serioase de lot. Potrivit SVT, Suedia a ajuns să aibă practic un întreg prim 11 indisponibil din cauza accidentărilor.

Problemele au început înainte ca Graham Potter să anunțe lotul. Anthony Elanga, Jacob Widell Zetterström, Dejan Kulusevski și Isak Hien erau deja accidentați. Ulterior, Gustaf Nilsson, Mattias Svanberg și Taha Ali au devenit și ei indisponibili.

Lista absenților s-a mărit chiar în timpul acțiunii naționalei. Emil Holm, Alexander Isak, Hjalmar Ekdal și Carl Starfelt au fost nevoiți să părăsească lotul din cauza unor accidentări. Astfel, bilanțul prezentat de SVT ajunge la 11 jucători indisponibili.

Problemele Suediei nu se opresc însă aici

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Potrivit Aftonbladet, și mai mulți fotbaliști s-au îmbolnăvit și au părăsit cantonamentul. Printre aceștia se numără Benjamin Nygren, Yasin Ayari, Gustaf Lagerbielke, Elliot Stroud și Patrik Wålemark.

Astfel, înaintea confruntării cu România, Graham Potter este nevoit să găsească soluții pentru o echipă afectată serios de accidentări și probleme medicale. Presa suedeză scrie că au fost luate măsuri pentru a limita răspândirea îmbolnăvirilor înaintea meciului cu România. Jucătorii ar fi păstrat distanța și ar fi purtat măști în spațiile închise, inclusiv în autobuze și avioane. Fotbaliștii care au prezentat simptome au fost, de asemenea, izolați.

Kim Källström, managerul naționalei Suediei, a descris această acțiune drept una „specială”, având în vedere numărul mare de retrageri și schimbări din lot. Oficialul spune însă că echipa încearcă să se concentreze pe lucrurile pe care le poate controla înaintea confruntării cu România.

Echipa Suediei are probleme mari mai ales în apărare

Suedia are probleme importante în defensivă înaintea meciului cu România. Naționala lui Graham Potter a pierdut, în doar câteva zile, trei fundași centrali.

Gustaf Lagerbielke și John Mellberg au devenit indisponibili din cauza unor probleme de sănătate. Carl Starfelt s-a accidentat la coapsă în partida cu Bosnia și Herțegovina și nu va putea evolua împotriva României.

Pentru a acoperi absența lui Starfelt, Federația Suedeză a reacționat rapid și l-a convocat de urgență pe Victor Eriksson. Fundașul s-a alăturat deja lotului suedez la București, înaintea meciului cu România, notează www.svenskfotboll.se.

De ce sunt suedezii atât de afectați de accidentări

Numărul mare de absențe din lotul Suediei a fost analizat de SVT, iar expertul Jonas Eriksson indică printre posibilele cauze programul foarte încărcat al fotbaliștilor. Mulți dintre internaționalii suedezi evoluează în campionate puternice și au avut numeroase meciuri într-un timp scurt.

Este important de precizat că absențele nu au apărut toate în aceeași zi. Analiza realizată de SVT a centralizat problemele din lot și a ajuns la concluzia că Suedia are suficienți jucători indisponibili pentru a forma un întreg prim „11”. Pe de altă parte, Federația Suedeză anunța încă de aseară că pregătirea de la București a decurs bine.

Graham Potter spunea că obiectivul echipei este clar, obținerea celor trei puncte. Declarațiile se refereau, însă, la jucătorii pe care selecționerul îi are la dispoziție, nu la revenirea celor accidentați sau bolnavi.

Chiar și în aceste condiții, Suedia vine la București din postura de lider al grupei, cu 7 puncte. România caută, în schimb, primele puncte după trei etape.

Confruntarea România - Suedia, din etapa a patra a Ligii Națiunilor 2026, se vede live pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

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