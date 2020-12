Tragerea la sorți pentru preliminariile Cupei Mondiale din 2022. În ce grupă a picat România

România s-a clasat pe locul trei, cu opt puncte, după două victorii (3-2 în Austria și 3-0 la "masa verde" cu Norvegia, pe teren propriu), două egaluri (ambele cu Irlanda de Nord, scor 1-1 în ambele meciuri) și două înfrângeri (0-1 cu Austria pe teren propriu și 0-4 cu Norvegia în deplasare).

Naționala a rămas în Liga B și a reușit să ajungă în a doua urnă valorică pentru tragere la sorți pentru preliminariile CM 2022.

Mirel Rădoi, selecționerul României, despre calificarea la Campionatul Mondial din 2022

Înainte de tragerea la sorți pentru preliminariile CM 2022, Mirel Rădoi, selecționerul naționalei României, spunea la emisiunea Fotbal Club, de la Digi Sport: "Cea mai bună grupă ar fi cea din care ne putem califica. Oricum fugi de una și dai de alta. Cu oricine vom juca, va trebui să dăm tot ce putem. Aș spune Danemarca din prima urnă valorică. Dacă nu ne calificăm, o să ziceți că mi-am ales grupa, am căzut cum am vrut și tot nu am reușit (n.r. zâmbind)."

"Apoi ar fi Islanda din urna a treia, poate fi revanșa pentru noi. Luxemburg din urna a patra și apoi Andorra din urna a cincea. Nu contează dacă va fi grupă de cinci sau de șase echipe, nu cred că are mare importanță”, a încheiat Mirel Rădoi.

Evoluția României la Campionatul Mondial de Fotbal

Începând cu 1930, naționala României a participat la 7 turnee finale ale Campionatului Mondial de Fotbal. Prima participare a fost chiar în prima ediție, iar cea mai recentă, în 1998, în Franța. Pentru edițiile din 2002, 2006, 2010, 2014 și 2018, tricolorii nu s-au calificat.

Cea mai mare performanță din istorie a României la Campionatul Mondial a avut loc la ediția din 1994 din Statele Unite, unde elevii lui Anghel Iordănescu au ajuns până în sferturile de finală, după ce au învins cu 3-2 pe Argentina.

În sferturi, suedezii i-au învins pe români la loviturile de departajare.

Lotul de jucători al României a fost format atunci din 22 de jucători: portari - Bogdan Stelea, Florin Prunea şi Ştefan Preda; fundaşi - Dan Petrescu, Daniel Prodan, Miodrag Belodedici, Gheorghe Mihali, Gică Popescu, Tibor Selymes şi Corneliu Papură; mijlocaşi - Gheorghe Hagi, Ionuţ Lupescu, Dorinel Munteanu, Constantin Gâlcă, Basarab Panduru, Ovidiu Stângă şi Iulian Chiriţă; atacanţi - Florin Răducioiu, Ilie Dumitrescu, Ion Vlădoiu, Viorel Moldovan şi Marian Ivan.

Cel mai bun marcator român la un Campionat Mondial este Florin Răducioiu, cu 4 goluri, toate înscrise la ediția din 1994.