Spaniolii anunță transferul anului în Europa: Cristiano Ronaldo merge la bogații Europei pentru un salariu fabulos!

Cristiano Ronaldo este ca și plecat de la Real Madrid. După ce a lăsat de înțeles, la finalul meciului cu Liverpool, că finala Ligii a fost ultima sa prezență în tricoul ”blanco”, Balonul de Aur a fost singurul absent de la ședința foto de prezentare a noilor tricouri, iar cei de la AS anunță azi inevitabilul: Ronaldo la PSG!

”A fost foarte frumos la Madrid. În următoarele zile o să le dau răspunsul fanilor, care au fost mereu alături de mine. Acum mă bucur de acest trofeu. Veţi afla decizia mea în câteva zile”. spunea Ronaldo, sâmbătă, la finalul meciului cu Liverpool. Iar azi, indirect, răspunsul a venit. Lusitanul nu a fost prezentat la ședința foto a Realului, iar ziarul AS a aruncat bomba: PSG e aproape de a-l convinge pe Ronaldo pentru un salariu fabulos.

Cristiano Ronaldo s-a plâns de multe ori că cele ”doar” 21 de milioane de Euro salariu pe an la Real nu îl satisfac. Problema era că rivalul său, Lionel Messi, primește 45 la Barcelona. Acum, conform presei iberice, PSG îi oferă lui Ronaldo prilejul de a fi la același nivel cu Messi și îi propune un salariu de 45 de milioane/an.

🔁 AS fait sa Une sur un éventuel intérêt du Paris-SG pour Cristiano Ronaldo, évoquant une transaction de 150 M€ et un salaire de 45 M€ par saison https://t.co/SxtfGK2UWT pic.twitter.com/ThOAJ1YbXN — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 30, 2018

Sursa citată anunță că PSG a contactat deja clubul madrilen în legătură cu transferul lui Ronaldo. Prețul corect cerut de Real ar fi de 150 de milioane de Euro. Pe de altă parte, Le Parisien scrie azi că PSG stă ca pe ace, întrucât pe 8 iunie, UEFA va decide ce pedeapsă va primul campioana Franței pentru încălcarea fair-play-ului financiar.

Dacă va trece cu bine de sancțiuni și nu va primi interdicție, PSG e dispusă să-i vândă pe Guedes, Di Maria și Cavani pentru a echilibra balanța. De asemenea, venirea lui Ronaldo la Paris ar face ca Neymar să plece mai ușor în sens invers.

Dacă va ajunge la PSG, Ronaldo l-ar egala pe Messi în topul celor mai mari salarii din fotbal. Iată ierarhia din prezent:

1. Lionel Messi (Barcelona) 45 milioane de euro pe an

2. Neymar (PSG) - 36 milioane de euro pe an

3. Oscar (Shanghai SIPG) - 24 milioane de euro pe an

4. Ezequiel Lavezzi (Hebei China Fortune) - 22 milioane de euro pe an

5. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - 21 milioane de euro pe an

6. Hulk (Shanghai SIPG) - 20 milioane de euro pe an

7. Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) 18 milioane de euro pe an

8. Paul Pogba (Manchester United) 17,5 milioane de euro pe an

9. Graziano Pelle (Shandong Luneng) 17 milioane de euro pe an

Ronaldo a ajuns la Real Madrid în 2009 de la Manchester United pentru 94 de milioane de euro. A adunat 438 de meciuri oficiale jucate pentru Real Madrid. Cotat în prezent la 120 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Ronaldo are 450 de goluri și 132 de pase decisive pentru formație de pe Santiago Bernabeu, cu care a câștigat patru Ligi ale Campionilor.