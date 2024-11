Decizia luată de UEFA i-a luat prin surprindere pe mulți. Descoperă în rândurile de mai jos ce au transmis oficialii!

În urma abandonului meciului România - Kosovo, UEFA a luat decizia de a deschide proceduri disciplinare împotriva ambelor federații.

Deși oaspeții au fost cei care au abandonat meciul cu doar două minute înainte de final, oficialii au decis și implicarea echipei naționale în acest proces.

Desoperă în rândurile de mai jos ce informații au transmis oficialii UEFA după ce Kosovo a abandonat meciul cu România!

UEFA a luat prima decizie dupe ce Kosovo a abandonat meciul cu România. De ce sunt vizate ambele federații

Potrivit articolului 55 din Regulamentul Disciplinar al UEFA, procedurile sunt deschise de administraţia UEFA „atunci când a fost depusă o plângere privind o potenţială infracţiune disciplinară, sub rezerva aprobării prealabile a unui inspector de etică şi disciplină”.

„Atunci când a fost depusă o plângere, un inspector de etică şi disciplină trebuie să o evalueze. Inspectorul de etică şi disciplină poate, la discreţia sa, să decidă să nu aprobe deschiderea unei proceduri dacă nu există motive valide în acest sens” sunt informațiile care se arată în continuare în textul UEFA citat de news.ro.

Se pare că suporterii români ar fi strigat „Serbia, Serbia”, fapt care i-ar fi deranjat atât de tare pe kosovari.

Serbia și România nu au recunoscut niciodată independenţa fostei sale provincii Kosovo în 2008.

Scandalul uriaș a stârnit multe controverse în întreaga lume, iar unii dintre cei mai importanți oameni ai fotbalului românesc au reacționat de asemenea.

„Este ridicol ce s-a întâmplat. Nu îţi permiţi ca echipă în dezavantaj, pentru că rezultatul era în dezavantajul kosovarilor, să întrerupi meciul că nu îţi covine rezultatul. Chiar nu s-a întâmplat nimic, spectatorii s-au comportat impecabil. A fost această tensiune între Alibec şi căpitanul lor, Rrahmani.

De acolo până la supărarea lor de a ieşi de pe teren mi se pare exagerat. Mi se pare ridicol să ai obrazul atât de gros şi să ieşi de pe teren după aruncarea unui obiect din tribună, dacă acest lucru s-a întâmplat. Nici nu îmi aduc aminte să văd o echipă de fotbal să iasă de pe teren după ce s-a supărat din cauza rezultatului”, a declarat Gică Popescu în exclusivitate la Antena 1.

Și Mircea Lucescu a reacționat cu privire la abandonul kosovarilor: „Penibili au fost prin comportamentul lor. Jocul trebuie să se termine pe teren. Noi suntem sportivi, iar pe ceilalţi nimeni nu-i poate obliga să se comporte într-un anume fel. Şi au fost şi nişte provocări evidente. Este inadmisibil un asemenea comportament. E o ruşine faţă de toată lumea. Se vede de la o poştă că au încercat să facă asta, pentru că în joc era o calificare importantă. Au jucat foarte bine, puteau să câştige.

Am avut însă un portar senzaţional şi am mai avut o bară, însă mult prea puţin faţă de pretenţiile noastre. Calificarea este importantă acum şi să recuperăm jucătorii pentru următorul meci. Stanciu are o plagă destul de serioasă, o tăietură care a ajuns până la os, şi nu mai putea să joace. Probabil nu va juca nici cu Cipru.”

