Un fan al lui Kobe Bryant i-a prezis moartea baschetbalistului: "Va sfârși într-un accident de elicopter!" Postarea e virală

Informația morții lui Kobe Bryant a fost publicată de cei de la TMZ, iar vestea a făcut înconjurul lumii. Sportivul american avea 41 de ani. Toți cei aflați la bord au pierit în urma prăbușirii.

Pe 13 noiembrie 2012, un fan al baschetbalistului scria pe Twitter: "Kobe is going to end up dying in a helicopter crash" (Kobe va sfârși mort într-un accident de elicopter - n.r.). Postarea a devenit virală, adunând zeci de mii de comentarii și share-uri.