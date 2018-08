Veste uriașă de la WTA! Halep, egala lui Ilie Năstase ca număr de săptămâni în fotoliul de lider mondial, iar Mihaela Buzărnescu, aproape de Turneul Campioanelor

Început fantastic de lună august pentru tenisul feminin din România. Pentru a 40-a săptămână, Simona Halep se află în fruntea clasamentului WTA, iar pentru prima oară în carieră, Mihaela Buzărnescu pătrunde în top 20 al clasamentului mondial dat publicității de WTA.

Simona Halep începe, azi, săptămâna cu numărul 40 în fruntea ierarhiei jucătoarelor profesioniste de tenis, cu 7.511 de puncte. Ea este urmată de daneza Caroline Wozniacki, cu 6.660 de puncte. Cele două sunt urmate de americanca Sloane Stephens, cu 5.492 puncte.

Prin cele 40 de săptămâni ca lider mondial, Simona Halep a egalat performanţa lui Ilie Năstase, cel care a fost numărul 1 ATP timp de 40 de săptămâni, în perioada 1973-1974.

Simona Halep se apropie de top 10 într-un clasamentul all-time al celor mai multe săptămâni ca lider WTA. Românca a ajuns pe locul 11 într-un clasament all-time al celor mai bune jucătoare din istorie. Simona Halep se află la 11 săptămâni de Viktoria Azarenka, cea care a petrecut 51 de săptămâni ca număr 1 WTA.

Clasamentul all-time al liderelor mondiale în istoria WTA:

1. Steffi Graf 377 (săptămâni)

2. Martina Navratilova 332

3. Serena Williams 319

4. Chris Evert 260

5. Martina Hingis 209

6. Monica Seles 178

7. Justine Henin 117

8. Lindsay Davenport 98

9. Caroline Wozniacki 71

10. Victoria Azarenka 51

11. Simona Halep 40

Cu titlul de la San Jose și cele 470 de puncte acumulate, Mihaela Buzărnescu a urcat de pe locul 24 pe 20, cu 2.068 de puncte. Aceasta este cea mai bună clasare din cariera sportivei de 30 de ani. Ea a urcat şi în clasamentul ce contează pentru Turneul Campioanelor, de pe locul 18 pe locul 15, cu 1.995 de puncte. Această ierarhie este condusă tot de Simona Halep, cu 5.415 puncte.

Mihaela Buzărnescu are șanse bune să ajungă la Singapore, acolo unde vor fi prezente cele mai bune 8 jucătoare ale lumii din 2018. Pentru asta, revelația tenisului are nevoie de evoluții bune la turneele americane, cele care vor culmina cu Grand Slam-ul de la US Open.

În top 100 WTA, România are 6 jucătoare.

1. Simona Halep

20. Mihaela Buzărnescu

54. Sorana Cîrstea

55. Irina Begu

69. Monica Niculescu

85. Ana Bogdan