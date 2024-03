Veste uriașă pentru Simona Halep! Sportiva se poate întoarce pe teren, după ce TAS a redus suspendarea

Victorie uriașă pentru Simona Halep! Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a admis apelul sportivei şi a redus suspendarea de 4 ani primită pentru dopaj.

Deși instanța a constatat că doamna Halep a avut o anumită responsabilitate sau neglijență pentru încălcările ei, deoarece nu a exercitat suficientă grijă în utilizarea suplimentului Keto MCT, a concluzionat că ea nu a purtat nicio responsabilitate semnificativă", se arată în decizia Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, potrivit observatornews.ro.

Simona Halep poate reveni pe terenul de tenis! TAS a redus pedeapsa de dopaj de la 4 ani la 9 luni. Așadar, sportiva și-a ispășit deja pedeapsa.

Simona Halep poate reveni pe teren. Suspendarea fostului lider WTA a fost redusă la nouă luni de TAS

„TAS admite apelul depus de Simona Halep şi reduce perioada de ineligibilitate a acesteia de la patru ani la nouă luni. Comisia TAS a stabilit în unanimitate că perioada de ineligibilitate de patru ani impusă de ITF Independent Tribunal trebuie redusă la o perioadă de ineligibilitate de nouă (9) luni începând cu 7 octombrie 2022, perioadă care a expirat la 6 iulie 2023. Întrucât această perioadă a expirat înainte ca procedurile de apel să fie chiar depuse la TAS, Comisia TAS a considerat că este oportun să emită dispozitivul hotărârii arbitrale Hotărâre arbitrală cât mai curând posibil, împreună cu un comunicat de presă cuprinzător. De asemenea, Comisia TAS a dispus descalificarea tuturor rezultatelor competitive obţinute de dna Halep din 29 august 2022 (data prelevării probei sale pozitive) până la 7 octombrie 2022, inclusiv pierderea oricăror medalii, titluri, puncte de clasament şi premii în bani.

Prin urmare, se respinge apelul declarat de ITIA şi apelul depus de Simona Halep este admis în parte (cererea sa de antedatare a începerii suspendării la 29 august 2022 este respinsă)”, a precizat TAS într-un comunicat postat pe site-ul oficial.

Audierile Simonei Halep la Tribunalul de Arbitraj Sportiv din Lausanne au avut loc între 7 și 9 februarie 2024. „Am avut șansa de a mă apăra la TAS și de a arăta că nu am apelat la niciun tip de dopaj. Este ceea ce am spus din prima zi în care am fost acuzată. Vă mulțumesc pentru încrederea necondiționată. Susținerea voastră a însemnat enorm pentru mine și mi-a dat forță să continui să lupt în fiecare zi pentru a demonstra adevărul”, spunea Simona Halep înainte de a primi decizia din partea TAS.

Pe 21 octombrie 2022 tenismena a anunţat că a fost depistată pozitiv cu roxadustat, după un meci din primul tur la US Open. În 12 septembrie 2023, Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului (ITIA) a anunţat că un tribunal independent a suspendat-o pentru o perioadă de patru ani, ca urmare a unor încălcări ale Programului Anti-Doping în Tenis (TADP).