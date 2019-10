Vintilă: Turul a fost învolburat, până la urmă s-au liniştit apele. Contra poate să-l ia pe Creţu fundaş dreapta, dacă are nevoie

Vintilă a declarat că are un lot numerous şi de aceea nu este uşor când alege echipa pentru meci şi a adăugat că îşi doreşte mai mult de 21 de puncte în meciurile rămase de disputat în acest an. “Toată lumea îşi doreşte să joace. Nu e uşor când fac lotul, pentru că sunt două echipe. Am un lot aşa de bun pentru că oricine intră să joace poate să o facă foarte bine. Nu mă interesează salariul jucătorului. Pentru mine că ai un leu, că ai 100, trebuie să dai randament maxim. Îmi doresc să câştig mai mult de 21 de puncte în partidele până la finalul anului. Mă duc să le câştig pe toate”.

FCSB va întâlni echipa Hermannstadt, sâmbătă, în deplasare, de la ora 20.30, în etapa a XIV-a a Ligii I.

Sursa : news.ro